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На 10 лет моложе: как прическа и макияж меняют женщину (Фото)
Евгений Жук – талантливый стилист-парикмахер, который волшебным образом преображает девушек. Евгений родился в Бресте, достиг там определенных успехов и поехал покорять Москву. Сейчас он востребованный специалист, который открыл свою студию и работает в нескольких телепроектах. На шоу "Перезагрузка" и "На 10 моложе" стилист подбирает участницам идеальные прически, делая их ещё привлекательнее. Предлагаем вам взглянуть на работы этого потрясающего мастера!
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