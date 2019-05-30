Рейтинг самых красивых женщин по версии Forbes (Видео)

Возглавила рейтинг Ханд Эрчел – модель и актриса из Турции. Второе место заняла американская актриса и манекенщица Лиза Соберано. Бывшая звезда Диснея, певица Селена Гомез оказалась на 3 строчке.Кубинско-испанская актриса Ана де Армас – на 4 месте рейтинга. Болливудская актриса и певица Дипика Падуконе стала 5-й самой красивой женщиной мира. Корейская певица и актриса Nana Im Jin-Ah заняла 6 место. Звезда индийского кино Приянка Чопра – на 7 строчке самых красивых по версии Forbes. Вслед за ней в списке наиболее привлекательных – австралийская актриса Кэтрин Лэнгфорд. Китайскую актрису Юн Лин журнал Forbes разместил на 9 позиции рейтинга. Замыкает десятку красавиц звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк.