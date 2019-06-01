Коварная интриганка: кем на самом деле была София Потоцкая

О графине Софии Потоцкой говорят разное. Кто-то считает ее мудрой и дипломатичной, кто-то называет украинской Ажеликой или даже Матой Хари. Была ли она распутной и хитрой куртизанкой, шпионкой и авантюристкой или умным игроком, одного ей не занимать – таланта влюблять в себя мужчин и оказывать влияние на самых выдающихся людей своего времени. Гречанка, проданная в детстве на турецком базаре собственной матерью, стала одной из самых богатых и красивых женщин конца XVIII – начала XIX вв. Ее муж принес ей в дар целый парк в Умани, названный в ее честь Софиевским, а она изменила ему с пасынком и довела до смерти.