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Суббота, 01.06.2019
Коварная интриганка: кем на самом деле была София Потоцкая
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Коварная интриганка: кем на самом деле была София Потоцкая

О графине Софии Потоцкой говорят разное. Кто-то считает ее мудрой и дипломатичной, кто-то называет украинской Ажеликой или даже Матой Хари. Была ли она распутной и хитрой куртизанкой, шпионкой и авантюристкой или умным игроком, одного ей не занимать – таланта влюблять в себя мужчин и оказывать влияние на самых выдающихся людей своего времени. Гречанка, проданная в детстве на турецком базаре собственной матерью, стала одной из самых богатых и красивых женщин конца XVIII – начала XIX вв. Ее муж принес ей в дар целый парк в Умани, названный в ее честь Софиевским, а она изменила ему с пасынком и довела до смерти.
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
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