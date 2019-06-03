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Понедельник, 03.06.2019
Секрет вечной молодости от турецкой певицы Ажды Пеккан
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Секрет вечной молодости от турецкой певицы Ажды Пеккан

Комментаторы писали, что иметь такую роскошную фигуру способна не каждая женщина, разменявшая восьмой десяток. Звезда турецкого шоу-бизнеса, певица и актриса Ажда Пеккан разместила в инстаграме снимок, вызвавший невероятный резонанс в социальных сетях. На фотографии, сделанной на кухне, тогда еще 71-летняя певица заснята в легинсах, подчеркивающих фигуру.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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