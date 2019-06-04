Опасные и очень привлекательны: самые красивые разведчицы и шпионки в истории

1 Ольга Книппер-Чехова (1897-1980) Ольга Константиновна Книппер с 16 лет играла во МХАТе. Там она и влюбилась в восходящую звезду театра Михаила Чехова. Их брак продлился меньше 4-х лет, но фамилию мужа актриса оставила до конца жизни. В 1920 году Ольга уехала в Германию, и вскоре состоялся ее дебют в немецком кино. К началу 1930-х актриса была уже звездой (и снималась вплоть до крушения Третьего Рейха). В 1936 году Книппер-Чехова даже удостоилась звания Государственной актрисы. Ее терпеть не мог Йозеф Геббельс (поскольку она отвергла его ухаживания), но зато актрисе благоволил сам Адольф Гитлер. В апреле 1945 года Книппер-Чехову арестовала советская разведка, но спустя всего 2 месяца ее вернули в Берлин. После этого, естественно, поползли упорные слухи, что на самом деле актриса все это время была советской шпионкой. Якобы она готовила покушение на фюрера. С 1949 г. Книппер-Чехова жила сначала в Западном Берлине, а затем в Мюнхене, играла в театре. Она до конца жизни так и не признала своей связи с разведкой (и пока что документов, подтверждающих это, так и не обнаружено, только косвенные улики).

2 Маргарита Коненкова (1895-1980) Юная красавица Маргарита Ивановна Воронцова окончила юридические курсы в Москве в начале 1920-х гг. Очень умная и общительная девушка была знакома со многими знаменитостями Шаляпиным, Есениным, Рахманиновым, Мейерхольдом и т.д. В 1922 г. она стала женой известного скульптора С.Т. Конёнкова и уехала с ним в Америку. Как оказалось позже, до самого 1945 года (когда её заставили всё же вернуться в СССР приказом правительства), она была шпионкой под кодовым именем Лукас. В США Маргарита Ивановна сумела обаять Альберта Эйнштейна (до такой степени, что он познакомил ее со многими участниками Манхэттенского проекта, в том числе с самим Робертом Оппенгеймером). Благодаря Коненковой советская разведка оказалась в курсе многих важных подробностей американских атомных исследований, в том числе этапов создания атомной бомбы. Кстати, судя по всему, Эйнштейн был действительно неравнодушен к Маргарите Ивановне.

3 Эми Элизабет Торп (Бетти Пэк) (1910-1963) В дочери американского морского офицера Эми Элизабет Торп почти идеально сочетались ум, красота и невысокие моральные принципы. С самого детства она была проблемной, а в 19 лет забеременела (и даже не знала от кого). Родители, Бетти, чтобы избежать позора, по-быстрому выпихнули её замуж за британского дипломата Артура Пэка, который был старше жены вдвое и отлично знал, что она ему постоянно изменяет. Пэка это устраивало, потому что он оказался английским агентом, а его жена умело вытягивала из любовников очень ценную информацию. Вскоре Бетти и сама стала шпионкой (под именем Цинтия), – похоже, для нее это было занимательное приключение. Бетти Пэк не разочаровала свое начальство ни в Испании во время Гражданской войны, ни в Польше (в 1938-м), ни в Праге (в 1939-м) и т.д. Она легко забиралась в постели к высокопоставленным военным и министрам и добывала самые секретные сведения. Самой нахальной ее выходкой стало вскрытие сейфа с шифрами в посольстве французского (прогерманского) правительства Виши в Вашингтоне. Эти шифры позже весьма облегчили жизнь союзникам в морских сражениях в Средиземноморье, в том числе при высадке в Северной Африке в 1942 г. (Кстати, итальянские шифры добыла тоже Бетти Пэк).

4 Виолетта Шабо (1921-1945) Виолетта прожила короткую, но яркую жизнь. Дочь англичанина и француженки, она одинаково хорошо говорила на обоих языках. Перед началом Второй мировой Виолетта жила в Брикстоне (Англия), и в 1940-м вышла замуж за Этьена Шабо – офицера Иностранного легиона. В 1942 г. у них родилась дочь, но Этьен не успел увидеть её ни разу, – он погиб в сражении при Эль-Аламейне. И тогда 23-летняя Виолетта Шабо стала агентом британской секретной организации SEO. В 1944 г. ее отправили с секретной миссией во Францию, где она разыскивала пропавших членов Сопротивления, передавала в штаб сведения о местонахождении военных заводов противника, их живой силы и т.д. Ее диверсионная группа, в том числе, выводила из строя дороги и подрывала мосты. Но уже вторая миссия Шабо (в том же 1944 г.) окончилась провалом: Виолетту задержали на КПП и, после того, как у нее закончились в перестрелке патроны, схватили и отправили в Равенсбрюк. Она не дожила до конца войны всего несколько месяцев, – Шабо расстреляли (вместе с другими агентами SEO) 5 февраля 1945 года. Ей было всего 24…

5 Нэнси Грейс Августа Уэйк (1912-2011) Новозеландка Нэнси Уэйк была младшей в семье (из 6 детей). В 16 лет (тогда ее семья жила уже в Австралии) юная Нэнси сбежала из дома и стала медсестрой. А вскоре она отправилась в Нью-Йорк, а потом в Лондон (где самостоятельно стала журналисткой). Работая в 1930-х годах в Париже репортёром международной сети газет У.Р. Херста, она видела становление германского фашизма. В 1939 г. Нэнси вышла замуж за французского промышленника Анри Фокко, с которым до захвата Франции фашистами жила в Марселе. Здесь в 1940 году она и стала участницей Сопротивления. Уэйк-Фокко занималась вербовкой новых членов, организацией поставок Сопротивлению боеприпасов из Британии, переправкой через границу (в Испанию и Британию) евреев и бежавших из плена солдат союзников и т.д. Нэнси настолько искусно выскальзывала из всех ловушек, расставленных фашистами, что они прозвали её Белой мышью. За её голову была назначена награда в 5 млн. франков. В 1943 г. Нэнси Уэйк все-таки попала под подозрение, но успела сбежать через Гибралтар в Британию. А ее муж погиб под пытками, так и не выдав супругу. В 1944 г. Уэйк вернулась во Францию, чтобы подготовить высадку в День Д в Нормандии. Умерла она в 98 лет, в элитном доме престарелых в Ричмонде.

6 Ирина (Биби-иран) Алимова (1920-2011) Татарка по отцу, юная Биби-иран (Ирина) родилась и выросла в Туркмении, где и окончила ветеринарный институт. Из-за яркой внешности ее однажды пригласили сыграть в одном из первых туркменских фильмов Умбар. Ирина стала актрисой. Обучившись актёрскому мастерству в Ленинграде, она работала в Узбекистане, здесь ее и застала война. Поскольку Алимова уже тогда знала 4 языка, она стала переводчицей в подразделении военной цензуры, где и служила до конца войны. В 1953 г. (когда Ирина владела в разной степени уйгурским, турецким, японским, персидским, немецким и английским языками) ее завербовала разведка. В паре с разведчиком Шамилем Хамзиным Алимову отправили в Японию. По легенде, она (дочь богатого уйгура госпожа Хатыча) только что зарегистрировала в Китае брак со своим женихом Энвером Садыком, и они бежали в Японию от преследований китайских коммунистов. В Японии пара (чуть позже женившаяся по-настоящему) за 13 лет добыла массу ценнейших сведений, – в том числе о развитии японско-американских отношений, создании сил самообороны Японии, о действиях войск США в Корее и т.д. (а также аэрофотоснимки японских аэродромов и баз США). Они же одними из первых узнали о разработке ядерного оружия в Израиле.

7 Мата Хари (Маргарет Гетруда Целле) (1876-1917) Маргарет Гертруда Целле, пожалуй, самая знаменитая шпионка в нашей десятке, но отнюдь не по причине ценности добытых ею секретных сведений. Она гораздо более известна как экзотическая восточная танцовщица Мата Хари. Юная девица из богатой нидерландской семьи с детства отличалась тягой к приключениям. В частной школе для детей знати ей явно не хватало свободы. Поэтому в 16 лет она нашла себе мужа по объявлению в голландской Ост-Индии и уехала к нему. Само собой, семейная жизнь с малознакомым (еще и пьющим) мужчиной не задалась. И в 21 год, разведясь, Маргарет уехала покорять Париж. Устроившись в цирк Молье, она придумала себе новую биографию и яркий имидж, став Матой Хари. За очень короткое время она обрела огромный успех, танцуя на самых престижных сценах Европы. Её эротические номера сводили мужчин с ума. Такая женщина – находка для разведслужб! В 1915 году ее завербовали немцы, а в 1916-м перевербовали французы. Мата Хари охотно брала деньги у обеих сторон. Но в 1917 г. французы, узнав, что знаменитая куртизанка, легко входящая в самое ближайшее окружение высокопоставленных офицеров и политиков (и явно знающая много лишнего) – двойной агент, арестовали Мату Хари. Ее быстро расстреляли 15 октября 1917 г.

8 Надежда Троян (1921-2011) Надежда Викторовна Троян стала Героем Советского Союза в 22 года. Ее считал своим личным врагом сам Адольф Гитлер. Еще в школе прилежная ученица Надя практически в совершенстве выучила немецкий. И когда во время войны девушка оказалась на оккупированной территории, эти знания ей очень пригодились. Надя вступила организацию подпольщиков города Смолевичи Минской области. Вместе с другими комсомольцами она собирала разведданные о противнике, расклеивала листовки и т.д. Имея медицинское образование, Троян стала медсестрой отряда Буря, а позже – партизанской бригады дяди Коли (П.Г. Лопатина). Надя не раз участвовала в операциях по взрыву мостов, нападению на обозы и т.д. Но самым известным ее подвигом (вместе с Еленой Мазаник и Марией Осиповой) считается устранение Вильгельма фон Кубе – гауляйтера Беларуси. Девушки умудрились установить мину прямо под его кроватью. Кстати, об этом событии рассказывает фильм 1959 года Часы остановились в полночь. После войны Надежда Троян работала в НИИ санитарного просвещения и 1-м Московском мединституте.

9 Анна Морозова (1921-1944) 20-летнюю Анну Морозову война застала в ее родном послке Сеща (Брянская область), где девушка работала бухгалтером на крупном военном аэродроме. Во время наступления гитлеровцы, естественно, обустроили на этом аэродроме свои авиационные части (в том числе до 300 бомбардировщиков). Советская разведка остро нуждалась в точных сведениях об этом вражеском стратегическом объекте. Тогда в дело вступила Анна Морозова, которая уже собирала в Сеще подпольную группу из своих подруг и знакомых. Успешно устроившись прачкой на немецкую военную базу, Анна сумела привлечь к подпольной работе не только советских граждан, но и служивших у немцев поляков, чехов и одного румына. Помимо того, что группа Морозовой постоянно передавала в центр важнейшие разведданные, она осуществляла дерзкие диверсии минировала и взрывала самолеты и склады боеприпасов, пускала под откос эшелоны и т.д. Летом 1942 г. именно по наводке подпольщиков партизаны практически уничтожили целый авиагарнизон (более 200 человек и 38 автомашин). В 1965 г. состоялась премьера фильма Вызываем огонь на себя, рассказывающего о действиях группы Морозовой. Анна погибла 31 декабря 1944 г., попав с советско-польской разведгруппой в окружение в Польше.