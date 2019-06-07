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Пятница, 07.06.2019
Принцесса Голлум: корейско-американская модель поражает мир своей необычной внешностью
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Принцесса Голлум: корейско-американская модель поражает мир своей необычной внешностью

Шутливое восприятие моды Джозефин Ли (Josephine Lee) - это глоток свежего воздуха. Корейско-американская модель и визуальный художник, известная в Интернете как Принцесса Голлум (Princess Gollum), полностью перевоплощается с помощью своих детально продуманных костюмов и макияжа. Ее псевдоним ей, вдохновленной девяностыми, готикой и всем странным, подходит идеально. Как объясняет сама Джозефин, Голлум представляет собой внутренние конфликты любого смертного: две противоположные личности, противоречащие друг другу, но сосуществующие вместе. Она выбрала Голлума, потому что хотела выдвинуть на первый план то, с чем отождествляла себя в детстве, а также увенчать это имя "Принцессой", чтобы придать блеска.
bugaga.ru
Фото: Instagram
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Внешность, Женщина, Необычная внешность, Девущка, Джозефин Ли, Josephine Lee, Принцесса Голлум, Princess Gollum.
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