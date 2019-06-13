Девушки-военнослужащие на снимках Рэйчел Папо (Фото) Мало кого можно удивить фотографиями израильских девушек, служащих в ЦАХАЛе, с оружием в руках. Чаще всего это прилизанные красотки из Инстаграма, призывно отклячивающие аппетитные выпуклости. Безусловно, встречаются и в реальной жизни подобные экземпляры, но именно на снимках Рэйчел Папо прекрасная половина армии Израиля выглядит такой, какой и является на самом деле. Её модели – девушки не всегда модельной внешности, часто без капли косметики и прочих укладок; их красота совсем другого порядка. И, вместе со спокойной силой, олицетворением которой становится оружие, эта красота производит совершенно обезоруживающее впечатление.