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Четверг, 13.06.2019
Девушки-военнослужащие на снимках Рэйчел Папо (Фото)
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Девушки-военнослужащие на снимках Рэйчел Папо (Фото)

Мало кого можно удивить фотографиями израильских девушек, служащих в ЦАХАЛе, с оружием в руках. Чаще всего это прилизанные красотки из Инстаграма, призывно отклячивающие аппетитные выпуклости. Безусловно, встречаются и в реальной жизни подобные экземпляры, но именно на снимках Рэйчел Папо прекрасная половина армии Израиля выглядит такой, какой и является на самом деле. Её модели – девушки не всегда модельной внешности, часто без капли косметики и прочих укладок; их красота совсем другого порядка. И, вместе со спокойной силой, олицетворением которой становится оружие, эта красота производит совершенно обезоруживающее впечатление.
Фото: kykyryzo.ru
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