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Так намного лучше: девушки, которые преобразились после похода к парикмахеру (Фото)
Если вы как огня боитесь парикмахеров, то не бойтесь, это единственно правильный совет. Ведь перемены в образе — это всегда позитивный опыт, даже если в начале кажется, что вы приняли неверное решение. Если вдруг вам не подойдет короткая стрижка, то вы хотя бы попробовали и не струсили. Есть множество примеров, когда люди растили длинные волосы, но они были тусклыми и безжизненными, они решались на стрижку и вуаля — становились совсем другими людьми! Вот вам для вдохновения фотографии людей до и после стрижки, которая изменила их до неузнаваемости.
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