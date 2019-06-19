Королевы ХХI века: необычная жизнь монарших особ Несмотря на то, что время королей и королев данным-давно прошло, в наши дни все еще существуют правящие монархи, которые до сих пор управляют своей страной на законных правах. И все они отлично справляются с поставленными перед ними задачами. Так давайте посмотрим на тех женщин, в чьих руках находится власть.