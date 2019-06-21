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Пятница, 21.06.2019
Хотите верьте, хотите нет, но эти девушки - сестры-двойняшки
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Хотите верьте, хотите нет, но эти девушки - сестры-двойняшки

Люси и Мария Эйлмер — сестры-двойняшки, но с виду этого не скажешь. У Люси светлая кожа и прямые рыжие волосы, в то время как у ее сестры — темная кожа и темные вьющиеся волосы. Девочки родились в британском городе Глостер. Их отец Винс — белый, а мама Донна — наполовину ямайка. "Никто не верит, что мы сестры-двойняшки, потому что я белая, а Мария черная, — говорит Люси. — Даже когда мы одеваемся одинаково, мы все равно не похожи на сестер, тем более на двойняшек. Поначалу наши новые друзья не верят, что мы двойняшки, и даже просят показать свидетельства о рождении, чтобы это доказать".
Фото: bigpicture.ru
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