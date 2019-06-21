Из гадкого утенка в красивого лебедя: снимки, наглядно доказывающие, что это возможно (Фото)

Эти люди действительно расцвели, из неприметных и неуверенных в себе подростков превратившись в прекрасных молодых людей! И если кто-то из вас в силу возраста чувствует себя гадким утенком, то они могут вас вдохновить!