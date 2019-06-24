"Похожие, но не похожи": невероятные портреты близняшек (Фото) Американский фотограф Питер Зелевски (Peter Zelewski) представил публике проект "Alike But Not Alike" ("Похожие, но не похожи"), в котором собрал истории близнецов. Его работа показывает то, насколько разными могут быть истории внешне похожих сестер.