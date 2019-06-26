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Ради роли: знаменитые актрисы, которые побрились налысо для съемок в фильме
Для того чтобы принять на себя ту или иную роль актеры и актрисы, именитые и не очень, порой готовы на страшные вещи. Настолько страшные, что простое бритье собственной головы наголо (или очень коротко) является чем-то совершенно обыденным. Но все же это ответственное решение, и известных случаев, когда так делали актрисы первой величины, не очень много. Оно и понятно — не все готовы ждать несколько лет, пока их любимые локоны отрастут обратно. Впрочем, кто-то из нашего сегодняшнего списка не так уж эти самые локоны и любил, кто-то радовался возможности поэкспериментировать с внешностью, а для кого-то съёмки в определенном фильме были дороже любых неудобств с прической. Кто же из знаменитых актрис представал перед зрителями в нетипичном для себя образе?
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