Ради роли: знаменитые актрисы, которые побрились налысо для съемок в фильме

Для того чтобы принять на себя ту или иную роль актеры и актрисы, именитые и не очень, порой готовы на страшные вещи. Настолько страшные, что простое бритье собственной головы наголо (или очень коротко) является чем-то совершенно обыденным. Но все же это ответственное решение, и известных случаев, когда так делали актрисы первой величины, не очень много. Оно и понятно — не все готовы ждать несколько лет, пока их любимые локоны отрастут обратно. Впрочем, кто-то из нашего сегодняшнего списка не так уж эти самые локоны и любил, кто-то радовался возможности поэкспериментировать с внешностью, а для кого-то съёмки в определенном фильме были дороже любых неудобств с прической. Кто же из знаменитых актрис представал перед зрителями в нетипичном для себя образе?