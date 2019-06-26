ТОП-10 самых умных женщин, которые могут похвастаться высоким IQ Бытует мнение о том, что женщина - существо нежное и ранимое, а еще немного глупое. Но как же заблуждаются все те, кто, придерживаясь данного стереотипа, до сих пор свято верят в подобную ерунду. Уже давным-давно ни для кого не секрет, что слабая половина человечества превзошла по своему интеллекту и знаниям мужчин во многих областях, будь то наука, образование, работа или жизнь в целом. И, как оказалось, есть в мире такие особы, чей IQ значительно выше, чем у самых умных людей, которые когда-либо существовали. Эти женщины действительно очень умны, и по-своему они внесли колоссальный вклад в развитие мира и своих стран, и их имена на века запечатлелись в истории.