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Суббота, 29.06.2019
Косметика и талант: головокружительные 3D-иллюзии от визажистки-самоучки (Фото)
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Косметика и талант: головокружительные 3D-иллюзии от визажистки-самоучки (Фото)

Ханна Чилтон – домохозяйка и мама четырехлетнего мальчика по имени Арчи. Пока сын спит, Ханна занимается своим любимым хобби — рисует на лице 3D-иллюзии. На создание одной работы может уйти до 11 часов, но результат действительно стоит того. Недавно девушка вдохновилась мультфильмом "История игрушек" и превратилась в динозавра. Также мимо нее не прошел нашумевший сериал "Чернобыль", по которому она сделала очередной грим. Ханна рассказала, что мечтает построить карьеру на создании уникального макияжа, но пока это всего лишь хобби. Количество подписчиков в ее социальных сетях стремительно растет, и может быть в скором времени девушка осуществит свои желания. Предлагаем вам взглянуть на головокружительные иллюзии от этой творческой девушки!
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Макияж, Творчество, Грим, Визаж, Мейк-ап, 3D-иллюзия, Ханна Чилтон.
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