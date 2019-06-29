Востребованные модели ХIХ века показывают свою естественную красоту без макияжа (Фото) Правильный макияж украшает любую девушку, но не нужно забывать, что естественная красота - самая красивая. Модели не исключения, да безусловно, они красятся (чаще их красят профессионалы) очень красиво! Однако, некоторые из них не боятся показать всему миру как они выглядят на сомом деле.