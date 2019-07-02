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Невероятно талантливая девушка может превратиться в кого угодно (Фото)
Анна Грейс (Hannah Grace) — визажист и, как она сама себя называет, художник иллюзий из Великобритании, которая с помощью макияжа, фантазии и своего мастерства может превратиться в самого невероятного персонажа или создать головокружительную иллюзию.
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