Невероятно талантливая девушка может превратиться в кого угодно (Фото)

Анна Грейс (Hannah Grace) — визажист и, как она сама себя называет, художник иллюзий из Великобритании, которая с помощью макияжа, фантазии и своего мастерства может превратиться в самого невероятного персонажа или создать головокружительную иллюзию.