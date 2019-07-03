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Среда, 03.07.2019
Самые успешные и красивые: топ-10 влиятельных женщин-музыкантов (Фото)
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Самые успешные и красивые: топ-10 влиятельных женщин-музыкантов (Фото)

Музыка – как стиль жизни. Она способна перевернуть мир с ног на голову, вывернув душу наизнанку, оставив после себя неизгладимый след. Но мало кто знает о том, какие усилия прилагает исполнитель, чтобы пробудить в слушателях хоть какие-то чувства и эмоции. Тем более, когда речь идёт о самых ярких певицах, чей голос и манера исполнения узнаются с первых аккордов. Встречайте, звездная десятка самых успешных, красивых и влиятельных женщин в музыкальной индустрии.
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
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Женщины, Музыка, Актриса, Певица, Эстрада.
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