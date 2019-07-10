Агнежк Лорек и ее волшебный мир из лесными нимфами (Фото)

‎Агнежка Лорек (Agnieszka Lorek)‬ предпочитает таинственные чащи валлийских лесов обычным фотостудиям. Образы прекрасным моделям она создает сама, выступая не только фотографом, но и стилистом и художником. Агнежка тщательно подходит к своим арт-проектам, придавая значение каждой детали. Наверное, поэтому результат ее работ просто ошеломительный. На фотографиях талантливой польки будто застыла волшебная сказка, в которой фигурируют образы прекрасных лесных нимф в окружении таинственной природы.