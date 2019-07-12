Когда хобби становится профессией: крутые косплеи от талантливой девушки (Фото) Косплей из подросткового увлечения постепенно становится серьезной профессией, способной сделать человека не только обеспеченным, но и всемирно знаменитым. Хорошим примером является Саша Холланд, которую, благодаря создаваемым ею ярким и сексуальным образам героев аниме и игр, знают во всем мире.