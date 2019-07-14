Белое платье, белая фата: самые красивые невесты всех времен Сезон свадеб в самом разгаре! Все мы знаем, что один из самых ожидаемых и торжественных моментов на свадьбе – это появление невесты.Мы предлагаем вам посмотреть на 15 звездных невест и вдохновиться их образами. Итак, перед вами обзор самых красивых и необычных свадебных платьев мировых знаменитостей и современных икон стиля.