Восхитительные женщины современности и актрисы, сыгравшие их (Фото) Актрисы и певицы, принцессы и первые леди, кутюрье и модели — все наши героини по‑разному, но заняли свое место в истории. Актрисы, сыгравшие этих женщин в кино, выполняли двойную задачу: не только воплотить замысел режиссера, но и не попасть под критику современников, знавших звезд лично.