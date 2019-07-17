Они такие же, как и все: знаменитые певицы без макияжа (Фото)

Многие знаменитости любят хвастаться своей природной красотой и привлекательностью (спорный вопрос, но сейчас не об этом), поэтому в последнее время среди них стало популярным постить в социальных сетях фотографии, на которых они запечатлены без макияжа (еще один спорный вопрос, который мы также пропустим). Но взглянуть на них стоит хотя бы для того, чтобы те, кто думает, что знаменитые красавицы — это нечто недосягаемое для большинства людей, поняли, что они такие же, как и все — со своими недостатки (и во внешности в том числе). Приступим!