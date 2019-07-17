|
|
Они такие же, как и все: знаменитые певицы без макияжа (Фото)
Многие знаменитости любят хвастаться своей природной красотой и привлекательностью (спорный вопрос, но сейчас не об этом), поэтому в последнее время среди них стало популярным постить в социальных сетях фотографии, на которых они запечатлены без макияжа (еще один спорный вопрос, который мы также пропустим). Но взглянуть на них стоит хотя бы для того, чтобы те, кто думает, что знаменитые красавицы — это нечто недосягаемое для большинства людей, поняли, что они такие же, как и все — со своими недостатки (и во внешности в том числе). Приступим!
Эпичные провалы, с которыми приходиться встречаться каждому
Звезды с идеальными фигурами, которым уже за 50 (Фото)
Смешно до слез: убойные провалы на кухне
Веселые животные, которые умеют рассмешит своих хозяев
"Случайный Ренессанс": спонтанные снимки, получившиеся в стиле эпохи Возрождения
Красивая бабушка, которая покорила всех своей внешностью (Фото)
НОЧЬ!Папа может все: мужчины, которые отлично ладят с детьми
Удивительные фотографии, которые раскроют мир с другой стороны (Фото)
Как я фотографирую своего парня VS как он фотографирует меня: забавные снимки
Самые невероятные национальные парки на Земле
Наглость - второе счастье: этим персонажам плевать, что о них подумают
Для тех, кто любит все реалистичное: крутые идеи татуировок (Фото)
"Живые городские зарисовки": рисунки, шутливо смешанные с реальностью (Фото)
Фантастические цветочные портреты Евгения Колесника (Фото)
Зеленский провел встречу с украинскими спортсменами (Фото)
Голуби-богачи: хлебные ожерелья как символ богатства в голубином мире
"Голубая жемчужина": городок в Марокко с домами сине-голубого цвета (Фото)
Прически 2019: мужская стрижка андеркат (Фото)
Завораживающие аэроснимки из разных уголков мира (Фото)
Знаменитостей состарили с помощью приложения FaceApp (Фото)
Педикюр 2019: нежный голубой нейл-арт (Фото)
Никогда не поздно: британец, который начал карьеру модели после 50 лет (Фото)
Звезды мирового футбола в старости (Фото)
Маникюр 2019: яркие идеи фруктового нейл-арта (Фото)
Удивительные фотоманипуляции Кристиана Джиротто (Фото)