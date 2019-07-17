Звезды с идеальными фигурами, которым уже за 50 (Фото)

Возможно, вы всё ещё помните Хэлли Берри как жгучую красотку из «Женщины-кошки»… И вы правы! Только одно отличие – сейчас актрисе уже 51 год. Время, и правда, бежит неумолимо, но красотки из сегодняшней подборки так и остались в идеальной форме, а ведь им всем уже за 50 лет!