В хиджабах и сари: как покоряли небо женщины разных национальностей

1 Индия: Шарла Такрал В 1931 году в Индии впервые лицензию пилота получила женщина. ей был двадцать один год. Во время экзаменационного полета на земле ее ждали муж и четырехлетняя дочь. Шарле повезло: и ее муж, и свекр были авиаторами и очень хорошо понимали, что это такое - когда небо тянет к себе. Оба они также были сторонниками прогресса - иначе жизнь Шарлы могла бы превратиться в ад за одну только "неправильность", по традиционным индийским меркам, ее характера и увлечений. В авиашколе молодые мальчишки могли бы дразнить будущую летчицу, но они все были младше, а она - почтенной замужней дамой. В результате Шарле удалось дойти до мечты практически без препятствий и давление против. Через три года Шарла овдовела из-за авиакатастрофы. Она попыталась получить лицензию, которая давала бы ей право и на коммерческие перевозки тоже, но из-за начала войны их выдачу приостановили. Тогда Шарла поступила в Высшую школу искусств Лахооа и получила другую, более "домашнюю" профессию - выучилась живописи. Став в итоге успешной художницей принтов для сари, Шарла переехала в Дели и там встретила новую любовь - мужчину, который стал ее вторым мужем. Но тысячу часов в небе (именно столько было нужно для получения звания летчицы) вспоминала всю свою жизнь, до смерти в 2008 году.

2 Азербайджан: Лейла Мамедбекова Лейла считается первой летчицей не просто Азербайджана, а вообще всего кавказского региона. Дочь революционеры, она выросла в семейной обстановке, где глядели в будущее и рассуждал и о равенстве. В двадцать два года, когда в Баку начал работать учебный аэроклуб, Лейла совершила свой первый полет. Вдохновленная началом, через год она поехала в Москву, в Тушинское летное училище. Там она освоила не только управление самолетом, но и прыжки с парашютом, хотя первый прыжок чуть ее не убил - ноги запутались в стропах. Пришлось дергать "запаску" - дополнительный парашют на экстренный случай. К началу войны Мамедбекова была уже майором авиации. Еще она была многодетной матерью, так что на фронт ее брать отказались - взяли готовить тех, кого туда пошлют. Всего за годы войны Лейла подготовила для фронта четыре тысячи парашютистов и несколько сотен летчиков. Прожила Лейла восемьдесят лет, и из них большую часть занималась подготовкой летчиков или полетами.

3 США: Бесси Колман Первая представительница одновременно афроамериканцев и коренных народов Америки, покорившая небо, родилась в конце девятнадцатого века, когда рабства уже не было, но сегрегация процветала. Летчицей загорелась стать, слушая о подвигах пилотов на фронтах Первой мировой - когда война началась, Бесси было двадцать два года. Рассказывали о подвигах сами пилоты, приходя к Бесси в парикмахерскую стричься. Увы, в авиашколе Бесси заявили, что летать она никак не может, потому что, во-первых, женщина, во-вторых, цветная. Колман вылезла из кожи, чтобы добраться до Франции и окончить летную школу там - в европе уже отлично летали женщины всех мастей. Она получила лицензию международной категории. Как и многие ранние авиатор, Колман жила на то, что давала воздушные представления с разными трюками. Во время одного из представлений что-то пошло не так. Самолет разбился, а с ним и Бесси. ей было тридцать четыре года.

4 Иран: Шахла Дех-Бозорги Первую летчицу Ирана в прессе ее страны принято преподносить как достижение исламской революции: мол, именно защитный хиджаб дал ей возможность учиться среди юношей и работать среди мужчин. Дех-Бозорги родилась в 1957 году в Ширазе, одном из культурных центров Ирана. Смотреть на самолеты она любила с детства, а в одиннадцатом классе узнала про курсы в местном аэроклубе и немедленно записалась. На самом деле, начала Шахла с кружка моделирования в этом клубе, но шаг за шагом добралась и до штурвала. единственная девочка на курсах, получив диплом, она узнала, что стала первой иранской летчицей. Во время нападения Саддама Хусейна молодая летчица отправилась на фронт, в авиаразведку. Она отслужила восемь лет. В наше время Дех-Бозорги работает в Организации гражданской авиации Ирана. Она вышла замуж за коллегу-летчика, и ее уже взрослые сыновья стали архитекторами. Кроме полетов, летчица увлекается плаванием и подумывает на пенсии, когда освободится время, поучиться фигурному катанию.

5 Турция: Сабиха Гекчен Сабиха родилась в 1913 году в, вероятно, армянской семье. Это значит, что ей повезло: в ходе геноцида только убили ее родителей. Могли и ее тоже. Но она очутилась в детском доме, откуда ее, как и еще семь девочек, показательно забрал и удочери Ататюрк, глава Турции. Сама Сабиха позже, впрочем, называла своих родителей этническими боснийцами, погибшими случайно. В двадцать один год, на совершеннолетие, Ататюрк сам лично выбрал ей фамилию, Гекчен, от слова "небо". Просто потому, что она была голубоглаза. Всего через год, наблюдая, с каким энтузиазмом Сабиха наблюдает за авиашоу, он спросил, не хочет ли она сама попробовать стать летчицей. И она хотела! Сабиха сначала посещала аэроклуб, потом продолжила обучение в России, потом вернулась на родину и, по настоянию приемного отца, поступила в Академию воздушных сил - Ататюрк считал, что стране очень нужен образ новой турецкой женщины, для которой нет границ. Военная летчица? Идеально. Уже в двадцать четыре Гекчен участвовала в боевых действиях, подавляя восстание курдов. Позже она почти двадцать лет проработала тренером в авиашколе. Позже она написала книгу, воспевающую взгляды Ататюрка - что, если ее армянское происхождение правда, представляет собой горькую иронию. Сейчас ее именем назван аэропорт в Стамбуле.