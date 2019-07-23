Анджела Пол в 64 года выглядит как ровесница своей дочери (Фото)

Анжела Пол родилась в английском городе Бредфорде, но уже много лет живёт в Калифорнии. В этом году ей исполнилось 64 года, но выглядит она намного моложе своих лет. Когда она выходит в свет со своей 34-летней дочерью, все думают, что они сёстры. Как сообщает Daily Mail, многие восхищаются внешним видом Анжелы, но некоторые считают, что это работа пластических хирургов. На самом деле женщина против операций, а её красота – это результат долгой и кропотливой работы над телом и духом. Анжела советует всем начинать заботиться о себе как можно раньше. Это сложный и кропотливый труд, который приведёт к желаемым результатам. Главное во всём найти баланс, начиная от физических нагрузок и заканчивая питанием. Тогда возраст останется лишь цифрой, которая никак не отразится на внешности. Анжела — наглядное тому подтверждение.