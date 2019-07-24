Милая девушка, которая выглядит вечно молодой (Фото) Дизайнер Лур Хсу произвела настоящий фурор в сети: в свои 42 года она выглядит всего на 18! В своем аккаунте Инстаграм девушка постоянно делится своими секретами красоты.