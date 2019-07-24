Не просто современная, но и вневременная: Джулианна Мур в интерпретациях великих картин (Фото)

Когда-то американский журнал Harper’s Bazaar опубликовал большую статью "Портрет леди", которая была посвящена удивительной женщине и талантливейшей актрисе Джулианне Мур. Джулианна Мур — женщина не просто современная, но и вневременная. Для иллюстрации этой идеи авторы статьи придумали отличную фотосессию: рыжеволосая актриса позировала в нарядах из последних коллекций модных домов, имитируя персонажей картин позапрошлого, прошлого и этого веков.