Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Среда, 24.07.2019
Не просто современная, но и вневременная: Джулианна Мур в интерпретациях великих картин (Фото)
1 / 12

Не просто современная, но и вневременная: Джулианна Мур в интерпретациях великих картин (Фото)

Когда-то американский журнал Harper’s Bazaar опубликовал большую статью "Портрет леди", которая была посвящена удивительной женщине и талантливейшей актрисе Джулианне Мур. Джулианна Мур — женщина не просто современная, но и вневременная. Для иллюстрации этой идеи авторы статьи придумали отличную фотосессию: рыжеволосая актриса позировала в нарядах из последних коллекций модных домов, имитируя персонажей картин позапрошлого, прошлого и этого веков.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Актриса, Джулианна Мур, Американская актриса.
11:43 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь