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Не просто современная, но и вневременная: Джулианна Мур в интерпретациях великих картин (Фото)
Когда-то американский журнал Harper’s Bazaar опубликовал большую статью "Портрет леди", которая была посвящена удивительной женщине и талантливейшей актрисе Джулианне Мур. Джулианна Мур — женщина не просто современная, но и вневременная. Для иллюстрации этой идеи авторы статьи придумали отличную фотосессию: рыжеволосая актриса позировала в нарядах из последних коллекций модных домов, имитируя персонажей картин позапрошлого, прошлого и этого веков.
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