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Суббота, 27.07.2019
Сильные женщины, которые не побоялись пойти против системы
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Сильные женщины, которые не побоялись пойти против системы

Общество постоянно навязывает нам свои стереотипы: красоты, морали, поведения, даже трудовых отношений. Несмотря на то, что некоторые из них кому-то не нравятся, люди предпочитают молчать. Однако находятся и те, кто не боится выступить против системы и сломать устоявшиеся стереотипы. Знаменитые женщины, которые не стали замалчивать проблемы и заговорили о них, несомненно, заслуживают уважения.
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
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