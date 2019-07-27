Сильные женщины, которые не побоялись пойти против системы

Общество постоянно навязывает нам свои стереотипы: красоты, морали, поведения, даже трудовых отношений. Несмотря на то, что некоторые из них кому-то не нравятся, люди предпочитают молчать. Однако находятся и те, кто не боится выступить против системы и сломать устоявшиеся стереотипы. Знаменитые женщины, которые не стали замалчивать проблемы и заговорили о них, несомненно, заслуживают уважения.