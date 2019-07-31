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Среда, 31.07.2019
ТОП-15 самых красивых девушек в мире
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ТОП-15 самых красивых девушек в мире

Сypoвый климaт самой южной скандинавской страны оказал влияние на внешность и менталитет датчанок. Как правило, все они высокие со светлыми волосами и нежным взглядом синиx или серых глаз. Очень редко встретишь кареглазую датчанку. Они любят активно проводить свой досуг, но практически все избегают в разговоре политических тем. Отправимся на север европы, и в нашем обзоре загадочные и серьезные, целеустремленные и жизнерадостные самые красивые датчанки.
most-beauty.ru
Фото: pixabay.com
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