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Пятница, 02.08.2019
Дженнифер Грей: интересные факты из жизни звезды фильма "Грязные танцы"
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Дженнифер Грей: интересные факты из жизни звезды фильма "Грязные танцы"

Имя Дженнифер Грей современным зрителям вряд ли о чем-то говорит, а вот фильм, который ее прославил, наверняка видели все – это "Грязные танцы". Тогда ее талантом и красотой восхищались миллионы зрителей во всем мире, но сама себе она не казалась идеальной. Она решилась на рискованный шаг, который, по ее мнению, приблизил ее к совершенству. Сегодня она действительно очень хорошо выглядит, вот только в жертву красоте пришлось принести слишком многое…
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
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Факты, Биография, Грязные танцы, Дженнифер Грей.
17:37 Сегодня Телеграф
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