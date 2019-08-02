Дженнифер Грей: интересные факты из жизни звезды фильма "Грязные танцы" Имя Дженнифер Грей современным зрителям вряд ли о чем-то говорит, а вот фильм, который ее прославил, наверняка видели все – это "Грязные танцы". Тогда ее талантом и красотой восхищались миллионы зрителей во всем мире, но сама себе она не казалась идеальной. Она решилась на рискованный шаг, который, по ее мнению, приблизил ее к совершенству. Сегодня она действительно очень хорошо выглядит, вот только в жертву красоте пришлось принести слишком многое…