Первая леди США в молодости: редкие снимки Прежде чем стать первой леди США, Мелания Трамп, в девичестве Кнаусс, прошла долгий путь становления в качестве модели. Свою модельную карьеру она начала еще подростком в родной Словении. Сегодня, глядя на ее первые фотографии, сложно узнать в долговязой и угловатой девочке ту красавицу, в которую она превратилась потом.