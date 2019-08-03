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Первая леди США в молодости: редкие снимки
Прежде чем стать первой леди США, Мелания Трамп, в девичестве Кнаусс, прошла долгий путь становления в качестве модели. Свою модельную карьеру она начала еще подростком в родной Словении. Сегодня, глядя на ее первые фотографии, сложно узнать в долговязой и угловатой девочке ту красавицу, в которую она превратилась потом.
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