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Воскресенье, 04.08.2019
Уже не те: располневшие модели, которые когда-то блистали на подиумах (Фото)
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Уже не те: располневшие модели, которые когда-то блистали на подиумах (Фото)

Эти девушки были в идеальной форме, ведь не даром они работали в сфере модельного бизнеса и носили гордое звание супермоделей. Но, к сожалению, им не удалось сохранить свою фигуру. Все мы знаем, что идеальная фигура просто так не дается, и это большой труд. По всей видимости, эти модели устали от постоянных ограничений и дали слабину в диете и тренировках, которая отразилась на их фигуре.
trinixy.ru
Фото: trinixy.ru
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