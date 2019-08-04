Уже не те: располневшие модели, которые когда-то блистали на подиумах (Фото)

Эти девушки были в идеальной форме, ведь не даром они работали в сфере модельного бизнеса и носили гордое звание супермоделей. Но, к сожалению, им не удалось сохранить свою фигуру. Все мы знаем, что идеальная фигура просто так не дается, и это большой труд. По всей видимости, эти модели устали от постоянных ограничений и дали слабину в диете и тренировках, которая отразилась на их фигуре.