До и после: как женщина меняется после родов (Фото)

Фотограф из Литвы Вайда Размиславиче образовала любопытнейший проект «Becoming A Mother«, целью которого является демонстрация того, как сильно материнство меняет женщин. В фотосессиях Вайды поучаствовали 33 будущие (и уже действующие) мамы, которые снялись у нее дважды — до и после своих первых родов. Автор проекта говорит, что намеренно избрала максимально простой способ показать разницу, делая портреты, напоминающие фото на паспорт. По ее словам, в первую очередь внимание стоит обратить на взгляды, ведь именно глаза лучше всего отражают внутренние перемены человека.