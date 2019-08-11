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Воскресенье, 11.08.2019
Удивительные преображения невест в руках талантливого визажиста (Фото)
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Удивительные преображения невест в руках талантливого визажиста (Фото)

В наше время сложно представить сборы невесты без профессионального визажиста. Каждая девушка на церемонии бракосочетания хочет выглядеть неотразимо. В этом деле очень повезло красоткам из Косова, где живет талантливый визажист Арбер Бытыки. Он делает шикарный мейкап, подчеркивая достоинства и скрывая недостатки. Для наглядности он публикует фотографии до и после нанесения макияжа. Предлагаем вам взглянуть на эти невероятные преображения!
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Женщины, Макияж, Невеста, Визаж, Преображение.
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