Удивительные преображения невест в руках талантливого визажиста (Фото) В наше время сложно представить сборы невесты без профессионального визажиста. Каждая девушка на церемонии бракосочетания хочет выглядеть неотразимо. В этом деле очень повезло красоткам из Косова, где живет талантливый визажист Арбер Бытыки. Он делает шикарный мейкап, подчеркивая достоинства и скрывая недостатки. Для наглядности он публикует фотографии до и после нанесения макияжа. Предлагаем вам взглянуть на эти невероятные преображения!