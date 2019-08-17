Девушка, которая может сделать косплей на что угодно

1 Косплей все больше становится отдельной формой искусства: тысячи людей вкладывают время и средства в создание сложных костюмов. Сделать хороший костюм не так просто, как кажется, потому что для этого требуется множество навыков: от умения шить и мастерить до укладки волос, бодиарта и накладывания макияжа.

2 Многие создают очень подробные и дотошные наряды самых популярных героев, давая нам одномерное понимание того, что такое косплей. И многие судят о ценности костюма по тому, насколько он точен или эстетичен. Но этот Instagram-аккаунт дает взгляд на совершенно другой жанр косплея, где оживают необычные персонажи.

3 Мира Парк (Mira Park) из Чикаго, штат Иллинойс, публикует свои фотографии под псевдонимом @beebinch, а ее косплей привлекает внимание неожиданными образами и оригинальными идеями с толикой юмора.

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