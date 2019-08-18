Покорительница Луны: открытие XX века - Маргарет Гамильтон

Новости шоу бизнеса:В этом году исполнилось 50 лет с момента, когда человек впервые ступил на поверхность Луны.

Имена Нила Армстронга и Базза Олдрина известны широкой общественности, однако есть люди, без которых миссия "Аполлон-11" была бы невозможной, однако о них мало кто знает.

Маргарет Гамильтон стала настоящим открытием XX века. Она работала над программным обеспечением к миссии "Апполон-11" и без нее полет человека на Луну был бы невозможным. Биография этой уникальной женщины.

Ранние годы

Маргарет Гамильтон родилась 17 августа 1936 года в Паоле (штат Индиана, США). После окончания средней школы Хэнкок в 1954 году, она начала изучать математику в университете штата Мичиган в 1955 году.

Впоследствии девушка получила степень бакалавра математики со второй специализацией по философии в колледже Эрлгем в 1958 году. После выпуска она некоторое время преподавала в школе математику и французский язык, чтобы поддержать мужа, который учился на бакалавра в Гарварде.

Тогда девушка ничего не знала о программировании, пока не получила работу в Массачусетском технологическом институте, где она научилась писать программное обеспечение для компьютеров. Заметим, другого способа научиться программировать, кроме самообразования, тогда не существовало.

Работа над проектом SAGE и начало карьеры в NASA

С 1961 по 1963 год Гамильтон работала над проектом SAGE в лаборатории Линкольна, где она была одним из программистов, которые писали программное обеспечение для первого компьютера AN/FSQ-7 (а именно XD-1) для поиска вражеских воздушных судов. Она также писала программное обеспечение для Исследовательских лабораторий воздушных сил США в Кембридже.

Успехи Маргарет в проекте SAGE открыли ей дверь в NASA.

В этой компании принято давать новичкам программу, в которой никто не может разобраться и, тем более запустить. Когда я была стежером, мне тоже дали такое задание, – вспоминала Гамильтон о начале работы в NASA.

"Это была весьма хитроумная программа, и более того, автор кода находил удовольствие в написании комментариев к коду, исключительно на греческом и латинском языках. Да, мне дали эту задачу, и, собственно, я заставила ее заработать. Она даже результат выводила на печать на греческом и латинском языке. Я была первой, кто смог ее запустить", – отметила инженер.

Программа "Аполлон"

B конце концов, Маргарет Гамильтон стала директором и научным руководителем разработки программного обеспечения для космической программы "Аполлон".

Команда Гамильтон отвечала за разработку бортового программного обеспечения, которое включало алгоритмы, разработанные различными старшими учеными командного модуля Аполлона, посадочного модуля и далее Скайлэб.

Другая часть ее команды смоделировала и разработала программное обеспечение систем, которое включало программное обеспечение для обнаружения ошибок и восстановления, таких как перезагрузка и режимы показа (также "приоритетные показы"), которые Гамильтон спроектировала и разработала.

Когда Нил Армстронг Кто такой Нил Армстронг: интересные факты о первом человеке на Луне и Базз Олдрин, были уже почти около Луны, система внезапно дала сбой. Радар, который не был задействован в процессе посадки модуля, вдруг начал посылать огромный объем информации компьютеру, что привело к его перегрузке. Обработка ложных сигналов занимала 15% машинного времени бортового компьютера, который обеспечивал посадку на Луну.

"Аполлон 11" ждала неминуемая гибель, если бы Маргарет не предусмотрела подобный сценарий. Специалисты осуществили максимально быструю перезагрузку, и бортовой компьютер выбрал приоритетные данные по посадке корабля на Луну. Посадка состоялась.

Награды

За свой вклад в успех программы "Аполлон" и в области разработки программного обеспечения, она была отмечена такими наградами:

Augusta Ada Lovelace Award, Association for Women in Computing (1986 год).

NASA Exceptional Space Act Award for scientific and technical contributions. Награда включала в себя денежную награду в 37 200 долларов – наибольшая персональная сумма награды в истории NASA (2003 год).

Outstanding Alumni Award, Earlham College (2009 год).

Presidential Medal of Freedom, врученная президентом Бараком Обамой почетная гражданская награда в США (2016 год).

Computer History Museum Fellow Award. Присуждается выдающимся мужчинам и женщинам, чьи идеи изменили мир (2017 год).

Маргарет Гамильтон сегодня

Сегодня, Маргарет Гамильтон 83 года. Она возглавляет компанию Hamilton Technologies, Inc в Кембридже, штат Массачусетс. Заметим, компания разрабатывает язык программирования Universal Systems Language (язык универсальных систем), который предупреждает, a не исправляет острые ситуации. Он базируется на теории систем и опирается на уроки проекта, по разработке бортового программного обеспечения, кораблей "Аполлон".

В течение своей жизни, эта выдающаяся женщина стала свидетелем того, как разработка программного обеспечения, превратилась из не слишком серьезного занятия в престижную профессию программиста компьютерных программ.