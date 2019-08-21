Скачать
Среда, 21.08.2019
Гройсман прогнозирует среднюю зарплату в 540$ в 2020 году
Гройсман прогнозирует среднюю зарплату в 540$ в 2020 году
Макрон рассказал, от чего зависит возвращение РФ в G8
Макрон рассказал, от чего зависит возвращение РФ в G8
Самый медленный пенальти в истории (Видео)
Самый медленный пенальти в истории (Видео)
Астрономы обнаружили аналог Земли без атмосферы
Астрономы обнаружили аналог Земли без атмосферы

На зависть миллионам девушек: уникальные снимки современной Рапунцель

Смотрите фото (14)
На зависть миллионам девушек: уникальные снимки современной Рапунцель
13:14 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Девушка из Голландии создает "картины" с помощью своих волос.

  • 1

    Крисси Элизабет (Krissy Elisabeth) — художница из Нидерландов, которая прославилась на весь мир благодаря своим роскошным волосам.

  • 2

    С их помощью девушка создает уникальные снимки в стиле Flat Lay и делится ими на странице в Instagram. 

  • 3

    В настоящее время за Крисси и ее чудесными волосами наблюдают почти 13 тысяч восхищенных и очарованных подписчиков. Уверены, что вы тоже захотите подписаться на страничку девушки, увидев ее фото.

  • 4

    Голландская студентка Крисси Элизабет похожа на настоящую Рапунцель из-за своих роскошных, вьющихся волос, длинною чуть ниже талии.

  • 5

    В профиле Instagram девушка демонстрирует необычные способы укладки и декорирования своих локонов.

  • 6

    Для этого она использует различные подручные средства, к примеру, новогодние гирлянды или листья деревьев.

  • 7

    Но все же, чаще всего, Крисси украшает волосы цветами.

  • 8

    Длинные локоны позволяют Крисси делать с ними практически все, что угодно — заплетать косы, формировать фигуры в виде сердца, вплетать в них ленты и просто раскладывать на кровати на зависть миллионам девушек.

  • 9

    Однако сама художница не преследует цель вызвать у кого-то негативные чувства.

  • 10

    Крисси рассказывает, что ее профиль создан в первую очередь для вдохновения.

  • 11

    Часто Елизабет изменяет свой образ в соответствии с сезонными темами.

  • 12

    Осенью украшает волосы желтыми листьями, летом — подсолнухами, весной — только распустившимися цветами.

  • 13

    Каждая фотография девушки будто бы пропитана любовью, красотой и уютом.

    Не удивительно, что количество желающих подписаться на ее страницу ежедневно растет. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (14)

Все по теме:

Мода, Волосы, Художница, Стиль, Фото, Уход за волосами, Рапунцель, Уникальные снимки, Длинные волоси, Роскошные фото.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Парубий отправится в Литву: подробности
02 Гороскоп на завтра, 21 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Гороскоп на сегодня, 21 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Главные события 20 августа: Гройсман и Нетаньяху, указ Зеленского, кандидаты на пост спикера Верховной Рады
05 Кличко будет претендовать на кресло мэра Киева
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Президент Молдовы созывает совбез
Президент Молдовы созывает совбез
Прогноз погоды на 21-22 августа: теплая погода не покидает Украину
Прогноз погоды на 21-22 августа
Террористы обстреляли Новомихайловку и Водяное
Террористы обстреляли Новомихайловку и Водяное
Горькая утрата: ушла из жизни звезда сериала &quot;Моя прекрасная няня&quot;
Горькая утрата: ушла из жизни звезда сериала "Моя прекрасная няня"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь