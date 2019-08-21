На зависть миллионам девушек: уникальные снимки современной Рапунцель

1 Крисси Элизабет (Krissy Elisabeth) — художница из Нидерландов, которая прославилась на весь мир благодаря своим роскошным волосам.

2 С их помощью девушка создает уникальные снимки в стиле Flat Lay и делится ими на странице в Instagram.

3 В настоящее время за Крисси и ее чудесными волосами наблюдают почти 13 тысяч восхищенных и очарованных подписчиков. Уверены, что вы тоже захотите подписаться на страничку девушки, увидев ее фото.

4 Голландская студентка Крисси Элизабет похожа на настоящую Рапунцель из-за своих роскошных, вьющихся волос, длинною чуть ниже талии.

5 В профиле Instagram девушка демонстрирует необычные способы укладки и декорирования своих локонов.

6 Для этого она использует различные подручные средства, к примеру, новогодние гирлянды или листья деревьев.

7 Но все же, чаще всего, Крисси украшает волосы цветами.

8 Длинные локоны позволяют Крисси делать с ними практически все, что угодно — заплетать косы, формировать фигуры в виде сердца, вплетать в них ленты и просто раскладывать на кровати на зависть миллионам девушек.

9 Однако сама художница не преследует цель вызвать у кого-то негативные чувства.

10 Крисси рассказывает, что ее профиль создан в первую очередь для вдохновения.

11 Часто Елизабет изменяет свой образ в соответствии с сезонными темами.

12 Осенью украшает волосы желтыми листьями, летом — подсолнухами, весной — только распустившимися цветами.