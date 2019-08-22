Известные женщины, ставшими в истории великими любовницами

1 Клеопатра На счету этой роковой красавицы множество загубленных жизней. Царица Египта прославилась своими качествами превосходной любовницы, что помогало ей манипулировать самыми сильными и властными мужчинами. Многие из них готовы были расстаться с жизнью ради ночи, проведенной в ее объятиях. На самом деле, черты царицы нельзя назвать идеально красивыми, но, по данным различных исторических источников, в искусстве оральных ласк ей не было равных. Имя Клеопатры замешано во многих скандалах и войнах, в одной из которых она погибла вместе со своим любовником Антонием.

2 Шахерезада Это вовсе не сказочный персонаж, а вполне реальная женщина, которая смогла выделиться из числа сотен наложниц султана Шахрияра не столько как любовница, а как искусная рассказчица. Изначально Шахерезаду ждала печальная участь – ссылка в нижний гарем, где пребывали те, кто уже не удовлетворял сексуального интереса султана. Но спасением женщины стал ее ум и способность интересно преподносить истории и создавать интригу. Поучительные рассказы наложницы совершили невероятное: изменили кровожадного султана и заставили его отказаться от убийств девственниц.

3 Фрина Красота этой греческой гетеры спасла ее от казни. Говорят, что именно Фрина стала прообразом Афродиты. Девушка была натурщицей, но при этом очень стыдливой и робкой. С мужчинами она предавалась страсти только в полной темноте. К смертной казни ее приговорили за то, что своей внешностью она смущала умы высокопоставленных мужей и оказывала на них негативное влияние. Когда с Фрины сбросили одежды перед многочисленной толпой, люди были поражены совершенством тела юной красавицы. Тогда было решено, что в теле богини не может жить распутница, поэтому девушку тут же помиловали.