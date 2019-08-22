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Известные женщины, ставшими в истории великими любовницами

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Известные женщины, ставшими в истории великими любовницами
14:08 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Некоторые представительницы слабого пола стали всемирно популярными за счет своих способностей очаровывать мужчин.

  • 1

    Клеопатра

    На счету этой роковой красавицы множество загубленных жизней. Царица Египта прославилась своими качествами превосходной любовницы, что помогало ей манипулировать самыми сильными и властными мужчинами. Многие из них готовы были расстаться с жизнью ради ночи, проведенной в ее объятиях. На самом деле, черты царицы нельзя назвать идеально красивыми, но, по данным различных исторических источников, в искусстве оральных ласк ей не было равных. Имя Клеопатры замешано во многих скандалах и войнах, в одной из которых она погибла вместе со своим любовником Антонием.

  • 2

    Шахерезада

    Это вовсе не сказочный персонаж, а вполне реальная женщина, которая смогла выделиться из числа сотен наложниц султана Шахрияра не столько как любовница, а как искусная рассказчица. Изначально Шахерезаду ждала печальная участь – ссылка в нижний гарем, где пребывали те, кто уже не удовлетворял сексуального интереса султана. Но спасением женщины стал ее ум и способность интересно преподносить истории и создавать интригу. Поучительные рассказы наложницы совершили невероятное: изменили кровожадного султана и заставили его отказаться от убийств девственниц.

  • 3

    Фрина

    Красота этой греческой гетеры спасла ее от казни. Говорят, что именно Фрина стала прообразом Афродиты. Девушка была натурщицей, но при этом очень стыдливой и робкой. С мужчинами она предавалась страсти только в полной темноте. К смертной казни ее приговорили за то, что своей внешностью она смущала умы высокопоставленных мужей и оказывала на них негативное влияние. Когда с Фрины сбросили одежды перед многочисленной толпой, люди были поражены совершенством тела юной красавицы. Тогда было решено, что в теле богини не может жить распутница, поэтому девушку тут же помиловали.

  • 4

    Жанна Пуассон

    Эта женщина прославилась как любовница короля Людовика XV. О происхождении маркизы де Помпадур история умалчивает, но есть предположение, что она была рождена в простой семье, но, благодаря покровительству знатного человека, попала во дворец, где и произошла судьбоносная встреча с монархом. Маркиза прославилась своей выносливостью к плотским утехам. За день она могла придаться страсти до 10 раз. Секретом неутомимой любовницы были афродизиаки: шоколад и сельдерей. Жанна стала не только любимицей короля, но и незаменимым другом для него. В статусе фаворитки она умудрялась покровительствовать представителям творческих профессий, а также оказывать влияние на решение внешнеполитических вопросов.

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История, Любовницы, Известные женщины.
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