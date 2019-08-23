They Are Changing the World: женщины-лидеры, меняющие мир

1 Айлин Мари Коллинз — первая женщина — командир космического корабля.

2 Эллен Дедженерес — телеведущая, актриса, первая женщина, которая призналась в своей гомосексуальности на телевидении.

3 Ильхан Омар — вошла в историю, став первой женщиной-мусульманкой — членом Конгресса США, выиграв борьбу за место в законодательном органе.

4 Энн Данвуди — стала первой женщиной, получившей звание генерала сухопутной армии США и четыре звезды на погонах.

5 Серена Уильямс — единственная среди мужчин и женщин обладательница карьерного «Золотого шлема» в одиночном и парном разрядах.

6 Арета Франклин — американская певица стала первой женщиной, введенной в Зал славы рок-н-ролла. За 75 лет Франклин получила 18 премий «Грэмми».

7 Силвиа Эрл — первая женщина, ставшая ведущим ученым Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

8 Мэй Джемисон — первая «цветная» женщина, совершившая полет на орбиту на транспортном космическом корабле «Индевор» в 1992 году.

9 Опра Уинфри была самым молодым корреспондентом на телеканале CBS и стала первой чернокожей женщиной-репортером телевидения Нэшвилла.

10 Рита Морено получила четыре самые высокие премии, связанные с шоу-бизнесом, — «Грэмми», «Эмми», «Оскар» и «Тони».

11 Габриэль Дуглас cтала первой афроамериканской гимнасткой, которой удалось одержать победу в абсолютном и командном зачете Олимпийских игр.

12 Карла Хайден — cтала первой женщиной и первой афроамериканкой, возглавившей Библиотеку Конгресса США с момента ее создания.

13 Мелинда Гейтс — первая женщина, которая пожертвовала 40 млрд долларов на благотворительность.

14 Ава Дюверней cтала первой чернокожей женщиной, номинированной на премию «Золотой глобус» за лучшую режиссуру за фильм «Сельма».

15 Даника Патрик в 2008 году одержала победу на гонках Indy Japan 300, став первой женщиной, когда-либо выигрывавшей гонку категории IndyCars.

16 Синди Шерман — знаменитый фотограф, первая женщина, заработавшая 1 миллион долларов на своих снимках.

17 Кэтрин Джеффертс Шори — первая женщина, вставшая во главе англиканской Епископальной церкви США.

18 Лори Робинсон — первая женщина, ставшая генералом ВВС.

19 Мадлен Олбрайт стала первой женщиной, занявшей пост государственного секретаря США.

20 Алиса Уотерс, первая женщина — шеф-повар, удостоившаяся премии Джеймса Бирда за выдающиеся достижения в кухне.

21 Патрисия Бат — первая женщина и первая афроамериканка, запатентовавшая способ лазерного лечения катаракты.

22 Кэтрин Смит — первая женщина-тренер в истории НФЛ.

23 Мишел Фан — основоположница бьюти-блогерства на YouTube, первая женщина, благодаря интернету основавшая компанию с капиталом 800 млн долларов.

24 Хиллари Клинтон — первая женщина, попавшая в финал президентских выборов в США, победив на праймериз.

25 Кэндис Кейн стала первой актрисой-трансгендером, которая получила большую роль транс-персонажа в основном составе сериала.