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They Are Changing the World: женщины-лидеры, меняющие мир

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They Are Changing the World: женщины-лидеры, меняющие мир
20:29 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Самые влиятельные американки, которые стали первопроходцами в разных сферах.

  • 1

    Айлин Мари Коллинз — первая женщина — командир космического корабля.

  • 2

    Эллен Дедженерес — телеведущая, актриса, первая женщина, которая призналась в своей гомосексуальности на телевидении.

  • 3

    Ильхан Омар — вошла в историю, став первой женщиной-мусульманкой — членом Конгресса США, выиграв борьбу за место в законодательном органе.

  • 4

    Энн Данвуди — стала первой женщиной, получившей звание генерала сухопутной армии США и четыре звезды на погонах.

  • 5

    Серена Уильямс — единственная среди мужчин и женщин обладательница карьерного «Золотого шлема» в одиночном и парном разрядах.

  • 6

    Арета Франклин — американская певица стала первой женщиной, введенной в Зал славы рок-н-ролла. За 75 лет Франклин получила 18 премий «Грэмми».

  • 7

    Силвиа Эрл — первая женщина, ставшая ведущим ученым Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

  • 8

    Мэй Джемисон — первая «цветная» женщина, совершившая полет на орбиту на транспортном космическом корабле «Индевор» в 1992 году.

  • 9

    Опра Уинфри была самым молодым корреспондентом на телеканале CBS и стала первой чернокожей женщиной-репортером телевидения Нэшвилла.

  • 10

    Рита Морено получила четыре самые высокие премии, связанные с шоу-бизнесом, — «Грэмми», «Эмми», «Оскар» и «Тони».

  • 11

    Габриэль Дуглас cтала первой афроамериканской гимнасткой, которой удалось одержать победу в абсолютном и командном зачете Олимпийских игр.

  • 12

    Карла Хайден — cтала первой женщиной и первой афроамериканкой, возглавившей Библиотеку Конгресса США с момента ее создания.

  • 13

    Мелинда Гейтс — первая женщина, которая пожертвовала 40 млрд долларов на благотворительность.

  • 14

    Ава Дюверней cтала первой чернокожей женщиной, номинированной на премию «Золотой глобус» за лучшую режиссуру за фильм «Сельма».

  • 15

    Даника Патрик в 2008 году одержала победу на гонках Indy Japan 300, став первой женщиной, когда-либо выигрывавшей гонку категории IndyCars.

  • 16

    Синди Шерман — знаменитый фотограф, первая женщина, заработавшая 1 миллион долларов на своих снимках.

  • 17

    Кэтрин Джеффертс Шори — первая женщина, вставшая во главе англиканской Епископальной церкви США.

  • 18

    Лори Робинсон — первая женщина, ставшая генералом ВВС.

  • 19

    Мадлен Олбрайт стала первой женщиной, занявшей пост государственного секретаря США.

  • 20

    Алиса Уотерс, первая женщина — шеф-повар, удостоившаяся премии Джеймса Бирда за выдающиеся достижения в кухне.

  • 21

    Патрисия Бат — первая женщина и первая афроамериканка, запатентовавшая способ лазерного лечения катаракты.

  • 22

    Кэтрин Смит — первая женщина-тренер в истории НФЛ.

  • 23

    Мишел Фан — основоположница бьюти-блогерства на YouTube, первая женщина, благодаря интернету основавшая компанию с капиталом 800 млн долларов.

  • 24

    Хиллари Клинтон — первая женщина, попавшая в финал президентских выборов в США, победив на праймериз.

  • 25

    Кэндис Кейн стала первой актрисой-трансгендером, которая получила большую роль транс-персонажа в основном составе сериала.

  • 26

    Селена Гомес — первая женщина, чье число подписчиков в Instagram достигло 100 миллионов.

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Женщины, Знаменитости, Известные женщины, Женщины которые изменяют мир.
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