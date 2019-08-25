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Знаменитые красотки любят проводить время у бассейна: пикантные фото

Смотрите фото (8)
Знаменитые красотки любят проводить время у бассейна: пикантные фото
13:57 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:От Элизабет Херли до Приянки Чопры: эти красавицы знают, как правильно позировать для отличного кадра.

  • 1

    Роскошная Элизабет Херли позирует топлес, держась за край бассейна. Ну кто поверит, что этой красотке уже 54 года?

  • 2

    Британская актриса Кэролайн Флэк блаженно прикрыла глаза, нежась в прохладной воде на отдыхе во французской Ривьере.

  • 3

    Актриса Приянка Чопра прохлаждается, приняв модную позу, и опершись подбородком на руки.

  • 4

    Модель Деми Роуз загадочно смотрит в камеру, плескаясь в бассейне возле бортика. Какие у нее выразительные глаза.

  • 5

    Телезвезда Хлоя Симс элегантно стоит в воде, строго придерживаясь новой позы.

  • 6

    Зара Макдермотт в ярком купальнике фотографируется на краю бассейна, но с противоположной стороны.

  • 7

    25-летняя звезда британских телешоу Меган Маккенна решила позагорать у прохладной водички.

They Are Changing the World: женщины-лидеры, меняющие мир

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