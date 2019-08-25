Знаменитые красотки любят проводить время у бассейна: пикантные фото

1 Роскошная Элизабет Херли позирует топлес, держась за край бассейна. Ну кто поверит, что этой красотке уже 54 года?

2 Британская актриса Кэролайн Флэк блаженно прикрыла глаза, нежась в прохладной воде на отдыхе во французской Ривьере.

3 Актриса Приянка Чопра прохлаждается, приняв модную позу, и опершись подбородком на руки.

4 Модель Деми Роуз загадочно смотрит в камеру, плескаясь в бассейне возле бортика. Какие у нее выразительные глаза.

5 Телезвезда Хлоя Симс элегантно стоит в воде, строго придерживаясь новой позы.

6 Зара Макдермотт в ярком купальнике фотографируется на краю бассейна, но с противоположной стороны.