Всепрощающая мать Тереза: начало духовного пути в удивительных снимках

1

Торжественно эту годовщину отмечают в Индии, ведь именно здесь, в Калькутте, в конце 1940-х годов мать Тереза основала монашескую конгрегацию, основная деятельность которой заключалась в создании школ и больниц для самых бедных. Сегодня Орден милосердия матери Терезы действует более чем в ста странах мира.

В честь этой даты представляем галерею работ о забытом призвании человека, сделанную фотографом Гомером Пейджем, который встретился с матерью Терезой в начале ее духовного пути.

Духовная миссия Терезы

В 1948 году, когда Терезе было 38 лет, она уехала из индийского женского монастыря с намерением создать свою собственную монашескую конгрегацию "Сестры миссионерки любви", которая помогала бы наиболее нуждающимся людям Калькутты - больным, умирающим, прокаженным. Вдобавок к этому она протянула руку помощи бездомным детям, давая им приют и свою любовь. Приют, который она открыла, назывался Nirmala Shishu Bhavan и принимал любого ребенка, пришедшего туда.