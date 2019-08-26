Всепрощающая мать Тереза: начало духовного пути в удивительных снимках

Торжественно эту годовщину отмечают в Индии, ведь именно здесь, в Калькутте, в конце 1940-х годов мать Тереза основала монашескую конгрегацию, основная деятельность которой заключалась в создании школ и больниц для самых бедных. Сегодня Орден милосердия матери Терезы действует более чем в ста странах мира.
В честь этой даты представляем галерею работ о забытом призвании человека, сделанную фотографом Гомером Пейджем, который встретился с матерью Терезой в начале ее духовного пути.
Духовная миссия Терезы
В 1948 году, когда Терезе было 38 лет, она уехала из индийского женского монастыря с намерением создать свою собственную монашескую конгрегацию "Сестры миссионерки любви", которая помогала бы наиболее нуждающимся людям Калькутты - больным, умирающим, прокаженным. Вдобавок к этому она протянула руку помощи бездомным детям, давая им приют и свою любовь. Приют, который она открыла, назывался Nirmala Shishu Bhavan и принимал любого ребенка, пришедшего туда.
Калькутта
Миссия Терезы появилась в решающий для города момент, когда число жителей увеличивалось из-за притока беженцев, появившихся во время боевых действий между Индией и Пакистаном в конце английской колонизации.
Сестры
Одухотворенная образом Христа, Тереза начала свою миссию одна, но вскоре к ней присоединились другие сестры. До 1963 года, момента основания прихода для братьев-католиков, членами организации были только женщины.
День из жизни
Сестры вставали в 4:40 утра, посещали мессу, затем одни шли в город в поисках больных и умирающих, в то время как другие оставались, чтобы присматривать за сиротами в приюте. На фото сестры стирают свои сари.
Программа помощи
Приют также открывал свои двери для бездомных женщин с младенцами и беременных.
Благость
Тереза выполняла свою работу честно, ее конгрегация никогда не требовала много денег для работы и не строила грандиозных планов, а просто делала свое дело. Мать Тереза утверждала, что конгрегации не нужен руководитель. По ее мнению, Бог поможет ей и ее сестрам в выполнении их миссии.
Приют
В 1957 году, когда был сделан этот снимок, Тереза уже обрела некоторую известность не только среди бездомных Калькутты, которые получили убежище в ее приюте.
Образ
Фотограф Гомер Пейдж наткнулся на конгрегацию "Сестры миссионерки любви" во время фотосъемок малярии для ООН в 1957 году. Некоторые фотографии были напечатаны в Jubilee Magazine, в то время как другие, например эта, никогда ранее не публиковались.
Тереза проделала огромную работу. Половина пациентов хосписа были инфекционными больными.
Сегодня матери Терезе исполнилось бы 108 лет
Став сестрой в 18 лет, Агнес Гондже Бояджиу выбрала имя Тереза, восхищаясь Терезой из Лизье, монахиней-кармелиткой XIX века, которая открыла миру "малый путь" - философию, побуждающую людей совершать благие, пусть негероические, поступки во имя любви к Богу.