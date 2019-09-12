Удивительные актрисы, которые не побоялись обрезать свои волосы для роли в кино (Фото)

1 В 2005 году Натали Портман постриглась во время съемок фильма "V - значит вендетта" в сцене, где ей обривают голову.

2 Джада Пинкетт Смит, жена Уилла Смита, подстригается коротко с середины 1990-х годов. Она отращивает волосы какое-то время, затем снова стрижется "под мальчика".

3 Британская певица Джейсси Джей отрезала свои волосы для благотворительности: она обрила голову, чтобы собрать 500 тысяч долларов для благотворительной акции Comic Relief в 2015 году.

4 Друзья Эмбер Роуз говорили, что со стрижеными волосами она будет похожа на сумасшедшую. Но, вдохновившись прической Шинейд О'Коннор, певица пошла на этот шаг и не пожалела, полюбив свой новый образ.

5 Кристен Стюарт снимается в фильме Underwater, который должен выйти в 2020 году. Чтобы по-настоящему погрузиться в образ инженера по имени Нора, недавно она состригла волосы.

6 Кара Делевинь обычно носит волосы средней длины, но для съемок в фильме "Жизнь за год", где она играет больную раком героиню, она обрила голову.

7 Кейт Бланшетт постриглась в 2002 году для роли Филиппы в фильме "Небеса".

8 В одном из интервью Лупита Нионго сказала, что стрижется наголо с 19 лет, и после того, как она сделала это впервые, поняла, что это дает ощущение свободы.

9 Шарлиз Терон постриглась в 2015 году для роли Императрицы Фуриосы в фильме "Безумный Макс: Дорога ярости". В одном из интервью она сказала, что именно так и представляла себе свою героиню.