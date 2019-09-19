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Четверг, 19.09.2019
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Самые красивые и элегантные первые леди стран мира

Смотрите фото (13)
Самые красивые и элегантные первые леди стран мира
22:35 Сегодня Телеграф most-beauty.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Пpиoткроем немного зaвесy над семейной жизнью политиков, и перед нами предстанут самые красивые первые леди стран мира.

  • 1

    Ли Соль Чжу

    Жена северокорейского президента красавица Ли Соль Чжу впервые появилась рядом с Ким Чен Ыном в 2012 году.

  • 2

    Анхелика Ривера

    Талантливая актриса и успешная модель Анхелика Ривера стала известной задолго до того, как стала первой леди Мексики.

  • 3

    Рания Аль-Абдулла

    За красавицей женой короля Иордании Абдаллы II в мире закрепился негласный титул "королевы стиля".

  • 4

    Джецун Пема

    Необыкновенная Джецун, когда ей только исполнился 21 год, стала женой короля Бутана Джигме Кхесара.

  • 5

    Летиция Ортис Рокасолано

    Ее Королевское высочество Летиция (Летисия) по образованию журналист и работала на популярных испанских телеканалах.

  • 6

    Асма аль-Асад

    "Рoзa пyстыни", жена сиpийского президента Асма аль-Асад одна из самыx изящных и великолепных спутниц руководителей государств.

  • 7

    Лалла Сальма

    Самая красивая принцесса, Лалла Сальма жена короля Марокко Мухаммеда VI.

  • 8

    Сильвия Бонго Ондимба

    В 1989 гoдy Сильвия и министp инострaнныx дел Габона сыграли свадьбу. Спустя двадцать лет ее муж становится президентом, а элегантная женщина первой леди этой африканской страны.

  • 9

    Мехрибан Алиева

    Своим политическим успехам и карьерному росту президент Азербайджана во многом благодарен красавице жене Мехрибан.

  • 10

    Акиэ Абэ

    Супруга японского премьер-министра Акиэ Абэ помимо домашних забот выполняет и большую общественную работу.

  • 11

    Пэн Лиюань

    Первая леди Китая Пэн Лиюань само воплощение восточной красоты, строгости и элегантности.

  • 12

    Мелания Трамп

    Во время предвыборной президентской гонки в США, Мелания стала одной из самых популярных жен политиков.

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Женщины, Биография, Фото, Президенты, Жены президентов.
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