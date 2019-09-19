Самые красивые и элегантные первые леди стран мира

1 Ли Соль Чжу Жена северокорейского президента красавица Ли Соль Чжу впервые появилась рядом с Ким Чен Ыном в 2012 году.

2 Анхелика Ривера Талантливая актриса и успешная модель Анхелика Ривера стала известной задолго до того, как стала первой леди Мексики.

3 Рания Аль-Абдулла За красавицей женой короля Иордании Абдаллы II в мире закрепился негласный титул "королевы стиля".

4 Джецун Пема Необыкновенная Джецун, когда ей только исполнился 21 год, стала женой короля Бутана Джигме Кхесара.

5 Летиция Ортис Рокасолано Ее Королевское высочество Летиция (Летисия) по образованию журналист и работала на популярных испанских телеканалах.

6 Асма аль-Асад "Рoзa пyстыни", жена сиpийского президента Асма аль-Асад одна из самыx изящных и великолепных спутниц руководителей государств.

7 Лалла Сальма Самая красивая принцесса, Лалла Сальма жена короля Марокко Мухаммеда VI.

8 Сильвия Бонго Ондимба В 1989 гoдy Сильвия и министp инострaнныx дел Габона сыграли свадьбу. Спустя двадцать лет ее муж становится президентом, а элегантная женщина первой леди этой африканской страны.

9 Мехрибан Алиева Своим политическим успехам и карьерному росту президент Азербайджана во многом благодарен красавице жене Мехрибан.

10 Акиэ Абэ Супруга японского премьер-министра Акиэ Абэ помимо домашних забот выполняет и большую общественную работу.

11 Пэн Лиюань Первая леди Китая Пэн Лиюань само воплощение восточной красоты, строгости и элегантности.