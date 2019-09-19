Самые красивые и элегантные первые леди стран мира

Ли Соль Чжу
Жена северокорейского президента красавица Ли Соль Чжу впервые появилась рядом с Ким Чен Ыном в 2012 году.
Анхелика Ривера
Талантливая актриса и успешная модель Анхелика Ривера стала известной задолго до того, как стала первой леди Мексики.
Рания Аль-Абдулла
За красавицей женой короля Иордании Абдаллы II в мире закрепился негласный титул "королевы стиля".
Джецун Пема
Необыкновенная Джецун, когда ей только исполнился 21 год, стала женой короля Бутана Джигме Кхесара.
Летиция Ортис Рокасолано
Ее Королевское высочество Летиция (Летисия) по образованию журналист и работала на популярных испанских телеканалах.
Асма аль-Асад
"Рoзa пyстыни", жена сиpийского президента Асма аль-Асад одна из самыx изящных и великолепных спутниц руководителей государств.
Лалла Сальма
Самая красивая принцесса, Лалла Сальма жена короля Марокко Мухаммеда VI.
Сильвия Бонго Ондимба
В 1989 гoдy Сильвия и министp инострaнныx дел Габона сыграли свадьбу. Спустя двадцать лет ее муж становится президентом, а элегантная женщина первой леди этой африканской страны.
Мехрибан Алиева
Своим политическим успехам и карьерному росту президент Азербайджана во многом благодарен красавице жене Мехрибан.
Акиэ Абэ
Супруга японского премьер-министра Акиэ Абэ помимо домашних забот выполняет и большую общественную работу.
Пэн Лиюань
Первая леди Китая Пэн Лиюань само воплощение восточной красоты, строгости и элегантности.
Мелания Трамп
Во время предвыборной президентской гонки в США, Мелания стала одной из самых популярных жен политиков.