Софи Лорен сегодня исполняется 85: лучшие цитаты итальянки о любви и красоте

Итальянка, о которой мечтало немало мужчин в 60-х годах, сегодня отмечает 85-летие.
Софи Лорен обладает многими известными премиями всех основных кинофестивалей: Каннского (1961), Венецианского (1958, 1998, 2002), Московского (1965, 1997), Берлинского (1994). Обладательница Приза лучшей актрисе МКФ в Сан-Себастьяне (1974). Итальянка является первым лауреатом премии "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме на иностранном языке (1962) и обладательницей почетного "Оскара" (1991).
Актриса пользовалась огромной популярностью среди мужской аудитории. Однако в течение всей своей жизни Лорен оставалась верной своему мужу Карлу Понти. К слову, они познакомились, когда ей было 15 лет, а ему сорок и он был женат. Со временем влюбленные превратились в крепкую супружескую чету, которая вместе прожила 50 лет.
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“There is a fountain of youth: it is your mind, your talents, the creativity you bring to your life and the lives of people you love. When you learn to tap this source, you will truly have defeated age.” – Sophia Loren Happy 85th birthday, Sophia! #sophialoren #sofialoren #oldhollywood #vintage #vintagefashion #italiancinema #cinemaitaliano #retro
В честь 85-летия легендарной Софи Лорен предлагаем пересмотреть подборку цитат актрисы.
"Трудно стать неотразимой, если ты ленива"
"Важнейший компонент вкусной домашней еды – это любовь: любовь к тем, для кого готовишь."
"Я могу сказать "нет" на двенадцати языках. Для женщины этого вполне достаточно."
"Считается, что недостатки нужно скрывать. Но что такое недостатки? Очень часто необычные черты лучше подчеркивать, а не скрывать".
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Reposted from @mr.don.draper (@get_regrann) - Happy 85th birthday to Sophia Loren, a magnificent and eternal screen legend! “I think the quality of sexiness comes from within. It is something that is in you or it isn’t and it really doesn’t have much to do with your breasts or thighs or the pout of your lips.” #sophialoren #onthisday #blackandwhiteportrait #cinema #italian #beauty #classy - #regrann
"Ничего не делает женщину более красивой, чем вера в то, что она красивая"
"Прическа влияет на то, как складывается день, а в итоге и жизнь"
"Женщина, которая не любит недостатков своего мужчины, не любит и его самого"
Если девушка невероятно красива в молодости, но невнимательна и ничего не доводит до конца – красота быстро уйдет. Если же она обладет скромными внешними данными, но обладает сильным характером – очарование с годами будет расти.