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Софи Лорен сегодня исполняется 85: лучшие цитаты итальянки о любви и красоте

Софи Лорен сегодня исполняется 85: лучшие цитаты итальянки о любви и красоте
22:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:В пятницу, 20 сентября, легендарная актриса, лауреат пяти премий "Золотой глобус" Софи Лорен отмечает свой день рождения.

Итальянка, о которой мечтало немало мужчин в 60-х годах, сегодня отмечает 85-летие.

Софи Лорен обладает многими известными премиями всех основных кинофестивалей: Каннского (1961), Венецианского (1958, 1998, 2002), Московского (1965, 1997), Берлинского (1994). Обладательница Приза лучшей актрисе МКФ в Сан-Себастьяне (1974). Итальянка является первым лауреатом премии "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме на иностранном языке (1962) и обладательницей почетного "Оскара" (1991).

Актриса пользовалась огромной популярностью среди мужской аудитории. Однако в течение всей своей жизни Лорен оставалась верной своему мужу Карлу Понти. К слову, они познакомились, когда ей было 15 лет, а ему сорок и он был женат. Со временем влюбленные превратились в крепкую супружескую чету, которая вместе прожила 50 лет.

В честь 85-летия легендарной Софи Лорен предлагаем пересмотреть подборку цитат актрисы.

"Трудно стать неотразимой, если ты ленива"

"Важнейший компонент вкусной домашней еды – это любовь: любовь к тем, для кого готовишь."

 
 
 
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I'm not Italian, I am Neapolitan! It's another thing”. Happy Birthday, Sophia Loren. #sophialoren #neapolitan #italy #naplesitaly #actress #goldenageofhollywood #youthful

Публикация от @ naples_pride

"Я могу сказать "нет" на двенадцати языках. Для женщины этого вполне достаточно."

"Считается, что недостатки нужно скрывать. Но что такое недостатки? Очень часто необычные черты лучше подчеркивать, а не скрывать".

Брюнетка и без красной помады: Тина Кароль в короткометражном фильме "Бывшие"

"Ничего не делает женщину более красивой, чем вера в то, что она красивая"

"Прическа влияет на то, как складывается день, а в итоге и жизнь"

"Женщина, которая не любит недостатков своего мужчины, не любит и его самого"

Если девушка невероятно красива в молодости, но невнимательна и ничего не доводит до конца – красота быстро уйдет. Если же она обладет скромными внешними данными, но обладает сильным характером – очарование с годами будет расти.

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