Какой может быть женщина: снимки-финалисты конкурса женских портретов (Фото)

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Они показали, насколько разные и многогранные девушки, женщины, девочки и бабушки живут на нашей планете. В каждой есть своя красота, загадочность и сила. Жюри конкурса просмотрело больше 12 тысяч заявок и выбрало финалистов, которые поборются за главный приз. Все работы восхитительны и достойны победы, но выиграет только один!

Уверенная женщина

Автор: Ishmael Amuzu-Quaidoo.