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Какой может быть женщина: снимки-финалисты конкурса женских портретов (Фото)

Смотрите фото (24)
Какой может быть женщина: снимки-финалисты конкурса женских портретов (Фото)
13:54 Сегодня Телеграф Фото: twizz.ru

Новости шоу бизнеса:Фотограф со всего мира поучаствовали в конкурсе на лучший женский портрет от портала AGORA.

  • 1

    Они показали, насколько разные и многогранные девушки, женщины, девочки и бабушки живут на нашей планете. В каждой есть своя красота, загадочность и сила. Жюри конкурса просмотрело больше 12 тысяч заявок и выбрало финалистов, которые поборются за главный приз. Все работы восхитительны и достойны победы, но выиграет только один!

    Уверенная женщина

    Автор: Ishmael Amuzu-Quaidoo.

  • 2

    Бабушка

    Автор: Andy Lam.

  • 3

    В центре внимания

    Автор: Boby Kuen.

  • 4

    Счастливое материнство

    Автор: Pranab Basak.

  • 5

    Необычные глаза

    Автор: Do Tuang.

  • 6

    Будущее

    Автор: Debasish Chakraborty.

  • 7

    Жизнь

    Автор: Michael Aboya.

  • 8

    Очень сильная женщина

    Автор: Manan Verma.

  • 9

     Поколения

    Автор: Wadi Aye.

  • 10

    Бабушка со своим новым другом

    Автор: Salai Van Lian Mang.

  • 11

    Женские разговоры

    Автор: Marcel Van Balken.

  • 12

    Девушка

    Автор: Marcel Van Balken.

  • 13

    Красота беременной женщины

    Автор: Eva Blanco.

  • 14

    Городская

    Автор: Beatriz Vera.

  • 15

    Попробуй подойди

    Автор: Kaan Türker.

  • 16

    Королева

    Автор: Huang di. 

  • 17

    Цвет счастья

    Автор: Boyan Ortse.

  • 18

    Пожилая женщина

    Автор: Ye Pyae Soe Hlaing.

  • 19

    Курение

    Автор: Markellos Plakitsis.

  • 20

    Огненная

    Автор: Miranda Journot.

  • 21

    Синтия Лунд

    Автор: Daniel Cabecera García.

  • 22

    Старушки

    Автор: TunPaingAung.

  • 23

    Ткачиха

    Автор: Andry Denisah.

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