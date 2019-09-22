Какой может быть женщина: снимки-финалисты конкурса женских портретов (Фото)

Они показали, насколько разные и многогранные девушки, женщины, девочки и бабушки живут на нашей планете. В каждой есть своя красота, загадочность и сила. Жюри конкурса просмотрело больше 12 тысяч заявок и выбрало финалистов, которые поборются за главный приз. Все работы восхитительны и достойны победы, но выиграет только один!
Уверенная женщина
Автор: Ishmael Amuzu-Quaidoo.
Бабушка
Автор: Andy Lam.
В центре внимания
Автор: Boby Kuen.
Счастливое материнство
Автор: Pranab Basak.
Необычные глаза
Автор: Do Tuang.
Будущее
Автор: Debasish Chakraborty.
Жизнь
Автор: Michael Aboya.
Очень сильная женщина
Автор: Manan Verma.
Поколения
Автор: Wadi Aye.
Бабушка со своим новым другом
Автор: Salai Van Lian Mang.
Женские разговоры
Автор: Marcel Van Balken.
Девушка
Автор: Marcel Van Balken.
Красота беременной женщины
Автор: Eva Blanco.
Городская
Автор: Beatriz Vera.
Попробуй подойди
Автор: Kaan Türker.
Королева
Автор: Huang di.
Цвет счастья
Автор: Boyan Ortse.
Пожилая женщина
Автор: Ye Pyae Soe Hlaing.
Курение
Автор: Markellos Plakitsis.
Огненная
Автор: Miranda Journot.
Синтия Лунд
Автор: Daniel Cabecera García.
Старушки
Автор: TunPaingAung.
Ткачиха
Автор: Andry Denisah.