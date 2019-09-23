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То, что девочкам нравиться: вещи, которые привлекают в мужчинах (Фото)

Смотрите фото (10)
То, что девочкам нравиться: вещи, которые привлекают в мужчинах (Фото)
03:10 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Мужчина может не быть абсолютным красавцем, чтобы покорить женское сердце. Намного ценнее его сила, характер, благородство, твердость и непоколебимость.

  • 1

    Женские мнения о мужской привлекательности, обычно, отличаются, но эксперты выделили несколько характерных черт, присущих сильному полу, которые нравятся почти всем без исключения дамам.

  • 2

    Плоский живот

    Многие женщины просто без ума от подтянутого мужского тела, а особенно, от подтянутого живота. Не обязательно, чтобы просматривались кубики пресса – достаточно просто тренированного торса и отсутствия лишних жировых отложений.

  • 3

    Очки

    Если в детстве очки становятся предметом насмешек сверстников, то в зрелом возрасте девушки находят мужчин в очках солидными и привлекательными. Подсознательно этот аксессуар ассоциируется с интеллектом, что еще больше волнует и подкупает.

  • 4

    Улыбка

    Женщины не равнодушны к улыбающимся мужчинам. Если парень обладает хорошим чувством юмора, способен разрядить любую обстановку и рассмешить свою спутницу, это автоматически делает его интересным в глазах девушек.

  • 5

    Вздутые вены на руках

    После тяжелого физического труда вены на руках имеют свойство вздуваться, что очень нравится большинству представительниц слабого пола. Вены на мужских руках демонстрируют силу, а это всегда нравилось девушкам, которые мечтают обрести в своем спутнике опору и защиту.

  • 6

    Щетина

    Вопреки общепринятому стереотипу, что мужчина должен быть гладко выбрит, некоторым дамам нравится аккуратная щетина. Это создает образ бунтаря, брутального мачо и хулигана, к которым, как известно, всегда тянет хороших девочек.

  • 7

    Брови

    Ухоженные густые брови придают мужскому взгляду глубины, страсти и драматизма. В этом элементе внешности дамы усматривают грубую силу и первобытность. Только, если брови, не сросшиеся на переносице.

  • 8

    Легкая седина

    Слегка тронутые сединой виски некоторые женщины расценивают как признак зрелости и мудрости, а эти качества всегда были в почете. Даже если мужчина еще молодого возраста, ему автоматически приписываются опыт и рассудительность.

  • 9

    Умение готовить

    Женщины обожают смотреть на то, как мужчина готовить на кухне – они находят это очень сексуальным. Обладатели кулинарных навыков всегда могут порадовать свою даму не только сладкими речами, но и вкусными блюдами.

Забота и надежность: большое счастье для мужчины быть отцом (Фото)

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Девушки, Женщины, Мужчины, Отношения, Девочки, Парни, Любимые вещи, Фетиши, Что нравится женщинам.
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