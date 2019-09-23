То, что девочкам нравиться: вещи, которые привлекают в мужчинах (Фото)

Женские мнения о мужской привлекательности, обычно, отличаются, но эксперты выделили несколько характерных черт, присущих сильному полу, которые нравятся почти всем без исключения дамам.
Плоский живот
Многие женщины просто без ума от подтянутого мужского тела, а особенно, от подтянутого живота. Не обязательно, чтобы просматривались кубики пресса – достаточно просто тренированного торса и отсутствия лишних жировых отложений.
Очки
Если в детстве очки становятся предметом насмешек сверстников, то в зрелом возрасте девушки находят мужчин в очках солидными и привлекательными. Подсознательно этот аксессуар ассоциируется с интеллектом, что еще больше волнует и подкупает.
Улыбка
Женщины не равнодушны к улыбающимся мужчинам. Если парень обладает хорошим чувством юмора, способен разрядить любую обстановку и рассмешить свою спутницу, это автоматически делает его интересным в глазах девушек.
Вздутые вены на руках
После тяжелого физического труда вены на руках имеют свойство вздуваться, что очень нравится большинству представительниц слабого пола. Вены на мужских руках демонстрируют силу, а это всегда нравилось девушкам, которые мечтают обрести в своем спутнике опору и защиту.
Щетина
Вопреки общепринятому стереотипу, что мужчина должен быть гладко выбрит, некоторым дамам нравится аккуратная щетина. Это создает образ бунтаря, брутального мачо и хулигана, к которым, как известно, всегда тянет хороших девочек.
Брови
Ухоженные густые брови придают мужскому взгляду глубины, страсти и драматизма. В этом элементе внешности дамы усматривают грубую силу и первобытность. Только, если брови, не сросшиеся на переносице.
Легкая седина
Слегка тронутые сединой виски некоторые женщины расценивают как признак зрелости и мудрости, а эти качества всегда были в почете. Даже если мужчина еще молодого возраста, ему автоматически приписываются опыт и рассудительность.
Умение готовить
Женщины обожают смотреть на то, как мужчина готовить на кухне – они находят это очень сексуальным. Обладатели кулинарных навыков всегда могут порадовать свою даму не только сладкими речами, но и вкусными блюдами.