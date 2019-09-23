То, что девочкам нравиться: вещи, которые привлекают в мужчинах (Фото)

1 Женские мнения о мужской привлекательности, обычно, отличаются, но эксперты выделили несколько характерных черт, присущих сильному полу, которые нравятся почти всем без исключения дамам.

2 Плоский живот Многие женщины просто без ума от подтянутого мужского тела, а особенно, от подтянутого живота. Не обязательно, чтобы просматривались кубики пресса – достаточно просто тренированного торса и отсутствия лишних жировых отложений.

3 Очки Если в детстве очки становятся предметом насмешек сверстников, то в зрелом возрасте девушки находят мужчин в очках солидными и привлекательными. Подсознательно этот аксессуар ассоциируется с интеллектом, что еще больше волнует и подкупает.

4 Улыбка Женщины не равнодушны к улыбающимся мужчинам. Если парень обладает хорошим чувством юмора, способен разрядить любую обстановку и рассмешить свою спутницу, это автоматически делает его интересным в глазах девушек.

5 Вздутые вены на руках После тяжелого физического труда вены на руках имеют свойство вздуваться, что очень нравится большинству представительниц слабого пола. Вены на мужских руках демонстрируют силу, а это всегда нравилось девушкам, которые мечтают обрести в своем спутнике опору и защиту.

6 Щетина Вопреки общепринятому стереотипу, что мужчина должен быть гладко выбрит, некоторым дамам нравится аккуратная щетина. Это создает образ бунтаря, брутального мачо и хулигана, к которым, как известно, всегда тянет хороших девочек.

7 Брови Ухоженные густые брови придают мужскому взгляду глубины, страсти и драматизма. В этом элементе внешности дамы усматривают грубую силу и первобытность. Только, если брови, не сросшиеся на переносице.

8 Легкая седина Слегка тронутые сединой виски некоторые женщины расценивают как признак зрелости и мудрости, а эти качества всегда были в почете. Даже если мужчина еще молодого возраста, ему автоматически приписываются опыт и рассудительность.