Роми Шнайдер: что случилось с одной из самых красивых актрис ХХ века

1 Ей было отведено всего 43 года. За это время она успела стать успешной, богатой, знаменитой, но у нее не было самого главного – счастья. Знакомые говорили, что она будто притягивала к себе беды. Какие из них стали причиной того, что однажды ее сердце остановилось, и было ли это несчастным случаем? Родители Роми Шнайдер: Вольф Альбах-Ретти и Магда Шнайдер Ее профессиональный путь был предопределен с самого рождения – Розмари Магдалена Альбах появилась на свет в 1938 г. в семье звезд кинематографа. Родители постоянно пропадали на съемках, и воспитанием девочки занимались бабушка с дедушкой.

2 Когда ей было 4 года, отец с матерью развелись, а позже построили новые семьи, и места для Розмари в них не нашлось. Ее отправили в интернат для девочек при женском монастыре, где она прожила до 14 лет – до тех пор, пока однажды мать не привела ее на съемочную площадку. Ей удалось убедить режиссера, что вместе они смогут сыграть мать и дочь в новом фильме. Роми Шнайдер в детстве

3 Актриса в юности Поначалу Розмари очень стеснялась и постоянно куда-то убегала со съемочной площадки, а ее мать разыскивала ее и возвращала обратно. Девочка не мечтала об актерской профессии – она хотела стать художницей.

4 Но ее мать видела в ней возможность реализовать то, чего не успела достичь сама. Она стала агентом своей дочери и начала подыскивать для нее новые роли. Кадр из дебютного фильма Роми Шнайдер "Когда цветет белая сирень", 1953

5 Роми Шнайдер и ее мама в фильме "Молодые годы королевы", 1954 Через год, когда на экраны вышел второй фильм с ее участием, в титрах появился ее псевдоним – Роми Шнайдер. Она даже не предполагала, что вскоре это имя узнает весь мир.

6 На талант юной актрисы обратили внимание режиссеры, и в 16 лет она получила главную роль в фильме "Молодые годы королевы". Эта работа имела такой успех, что вскоре мать оказалась в тени славы своей дочери. А спустя год к ней пришла мировая популярность – после главной роли в фильме «Сисси», где она сыграла юную императрицу Елизавету Баварскую. Роми Шнайдер в роли Сисси

7 Кадр из фильма "Сисси – молодая императрица", 1956 На пробы в Голливуд она тоже отправилась вместе с матерью, правда, в Америке она потерпела фиаско.

8 А вот во Франции ее ожидал успех. Фильм "Кристина" стал знаковым и в ее творческой, и в личной жизни – на съемках Роми Шнайдер познакомилась с малоизвестным в ту пору актером Аленом Делоном, с которым у нее начался бурный роман. Ради него актриса переехала во Францию. Там состоялись еще 2 судьбоносные встречи – с режиссером Лукино Висконти, раскрывшим ее актерский потенциал, и модельером Коко Шанель, поработавшей над стилем и манерами Роми Шнайдер. Благодаря им она вскоре заняла первую строчку в рейтинге французских актрис. Актриса с режиссером Лукино Висконти

9 Роми Шнайдер и Ален Делон Самая красивая пара европейского кино так и не стала супружеской. Помолвка с Аленом Делоном была расторгнута по его инициативе спустя 5 лет, а вскоре после этого он женился на другой женщине.

10 Роми Шнайдер тяжело переживала расставание. Она признавалась: "После измены Алена я была уничтожена, растеряна, унижена. Если бы это зависело от меня, я бы никогда его не оставила… И раньше были моменты, когда я говорила себе: пора кончать! Но у меня не было сил. Я очень любила его и все прощала. Ни о чем не жалею. Но боже сохрани еще раз испытать такое, я не переживу! Постараюсь сохранить в памяти только самое дорогое, самое лучшее…". Одна из самых красивых кинозвезд ХХ в. Роми Шнайдер

11 Роми Шнайдер и Гарри Майен с сыном Давидом Позже Роми Шнайдер тоже вышла замуж – за немецкого драматурга Гарри Майена, у пары родился сын Давид. Но этот брак вскоре распался – спустя 3 года Ален Делон предложил актрисе снова сняться вместе, и ее супруг не выдержал слухов об их романе, вспыхнувшем с новой силой. В 1973 г. они развелись, а отношения с Делоном вновь ни к чему не привели.

12 Во второй раз Роми Шнайдер вышла замуж за своего секретаря Даниэля Бьязини, в 1977 г. у них родилась дочь Сара. Но и в этом браке актриса не обрела счастья, и через 3 года они с мужем расстались. В тот период у нее появились проблемы с алкоголем, что не могло не отразиться на ее душевном состоянии. Ален Делон и Роми Шнайдер в фильме "Кристина", 1958

13 Ее называли актрисой, сдирающей с себя кожу – казалось, страдания своих киногероинь она переживала, как собственные. С одной стороны, эта способность обеспечила ей успех в профессии, с другой – обрекла на быстрое выгорание. Такое прозвище Роми Шнайдер заслужила после съемок в фильме «Старое ружье», где она сыграла женщину, которую заживо сжигают нацисты. Актриса так тяжело переживала трагедию своей героини, что у нее случился нервный срыв. Она была настолько предана своей профессии, что один из ее коллег, актер Джордж Хэмилтон, говорил: "Если бы роль потребовала от нее вплавь преодолеть Ла-Манш, она бы это сделала". Роми Шнайдер и Ален Делон

14 Она работала на износ, снимаясь в нескольких фильмах ежегодно, однако профессиональные успехи перестали ее радовать. Актриса считала, что ее преследует злой рок. Через 2 недели после свадьбы с Даниэлем Бьязини она попала в аварию и потеряла ребенка, которого вынашивала. Затем умер режиссер Лукино Висконти, благодаря которому она достигла успеха во Франции. В 1979 г. Роми Шнайдер узнала о том, что ее первый супруг повесился. Она винила себя в его гибели и тяжело переживала эту трагедию. А в 1981 г. случилась еще одна беда, которую актриса не смогла пережить: ее 14-летний сын Давид, забыв ключи, перелезал через ограду виллы, не удержал равновесия и напоролся на острые пики ограды. Смерть единственного сына окончательно ее подкосила. Роми Шнайдер в фильме "Адское трио", 1974