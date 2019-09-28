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Вот это формы: пышная девушка из Британии рекламирует красивое нижнее белье (Фото)

Смотрите фото (10)
Вот это формы: пышная девушка из Британии рекламирует красивое нижнее белье (Фото)
14:58 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Кто бы мог подумать, что эта сексапильная дама когда-то была закомплексованной "серой мышью".

  • 1

    В подростковом возрасте Лекси Лу (Lexy Lu) приходилось терпеть издевательства со стороны одноклассников - ребята постоянно смеялись над пышными формами девочки, что стало причиной ее психического расстройства. В итоге Лекси даже пришлось бросить обучение, но девушка не сдалась. С возрастом она перестала обращать внимание на мнение окружающих, запаслась уверенностью и стала востребованной моделью нижнего белья.

  • 2

    Лекси Лу - британская модель категории plus-size, обладательница роскошной груди 8-го размера с параметрами 36H-89-100. 

  • 3

    В юности она очень стеснялась своей полноты, а сейчас пышные формы - ее главная гордость. 

  • 4

    После того, как девушке надоели издевательства одноклассников, она ушла со школы и добровольно легла на лечение в реабилитационный центр для подростков. 

  • 5

    Постоянные консультации с врачами и психиатрами помогли Лекси принять свое тело. Однако, повзрослев, девушка все же избавилась от некоторого "груза" прошлого - уменьшила свой бюст.

  • 6

    В колледже Лекси чувствовала себя немного увереннее, но все равно понимала, что она гораздо больше других девушек. Это заставляло ее грустить.

  • 7

    Ситуация изменилась, когда будущая модель начала носить корсеты. Девушка, наконец, полюбила свое тело и стала акцентировать внимание на фигуре в форме песочных часов. Сейчас у Лекси коллекция из 40 корсетов разных фасонов, которые она регулярно надевает.

  • 8

    В 2014 году Лекси приняла участие в своей первой профессиональной фотосессии. Девушке так понравилось то, что она увидела на фото, что она твердо решила и дальше продвигаться в этом направлении.

  • 9

    Сейчас Лекси модель нижнего белья, очень востребованная. И оно не удивительно, вы только посмотрите на эти формы!

Красивые девушки, которые сломали все стереотипы о рыбалке (Фото)

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Нижнее белье, Фото, Пышная модель, Модель XL, Лекси Лу.
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