Вот это формы: пышная девушка из Британии рекламирует красивое нижнее белье (Фото)

В подростковом возрасте Лекси Лу (Lexy Lu) приходилось терпеть издевательства со стороны одноклассников - ребята постоянно смеялись над пышными формами девочки, что стало причиной ее психического расстройства. В итоге Лекси даже пришлось бросить обучение, но девушка не сдалась. С возрастом она перестала обращать внимание на мнение окружающих, запаслась уверенностью и стала востребованной моделью нижнего белья.
Лекси Лу - британская модель категории plus-size, обладательница роскошной груди 8-го размера с параметрами 36H-89-100.
В юности она очень стеснялась своей полноты, а сейчас пышные формы - ее главная гордость.
После того, как девушке надоели издевательства одноклассников, она ушла со школы и добровольно легла на лечение в реабилитационный центр для подростков.
Постоянные консультации с врачами и психиатрами помогли Лекси принять свое тело. Однако, повзрослев, девушка все же избавилась от некоторого "груза" прошлого - уменьшила свой бюст.
В колледже Лекси чувствовала себя немного увереннее, но все равно понимала, что она гораздо больше других девушек. Это заставляло ее грустить.
Ситуация изменилась, когда будущая модель начала носить корсеты. Девушка, наконец, полюбила свое тело и стала акцентировать внимание на фигуре в форме песочных часов. Сейчас у Лекси коллекция из 40 корсетов разных фасонов, которые она регулярно надевает.
В 2014 году Лекси приняла участие в своей первой профессиональной фотосессии. Девушке так понравилось то, что она увидела на фото, что она твердо решила и дальше продвигаться в этом направлении.
Сейчас Лекси модель нижнего белья, очень востребованная. И оно не удивительно, вы только посмотрите на эти формы!