"Любовницы": самые очаровательные актрисы американского сериала (Фото)

Алиссa Миланo (1972)
И пеpвая о ком мне xочется написать это, конечно же, наша любимая ведьма Фиби из сериала "Зачарованные" прекрасная Алиса Милано.
Миловидная американская актриса и певица, известная пyблике по роли Фиби в мистическом сериале "Зачарованные", Алисса Милано сыграла в сериале "Любовницы" уверенного в себе у и очень успешного адвоката. Но если на работе у Саванны Дэвис все отлично, то личная жизнь начинает рушиться, ведь у ее мужа, когда-то успешного ресторатора и повара, дела идут на спад, и он срывает свою злость на жене.
Ким Юн-Джин (1973)
Изюминкой сериала стала южнокорейская актриса Ким Юн-Джин, сыгравшая талантливого психотерапевта Карен Ким, одинокую женщину, успевшую побыть любовницей у замужней пары, и родить ребенка от своего женатого любовника. Звучит как полный бред, но так решили сценаристы! Ну и фантазия у них… Яркая, интересная, изысканная экранная жизнь и такая неожиданная, нелепая смерть Карен привела в шок всех поклонников ее персонажа.
Родилась будущая звезда в Сеуле, а вот проживает с детства в Нью-Йорке, где бродвейские мюзиклы побудили ее пойти в актрисы. Замужем Ким за своим агентом Чон Хек Паком и очень счастлива в браке.
Рошелль Эйтс (1976)
Мало кто знает, что эта чернокожая красотка прокладывала свой путь с незначительных эпизодов и вначале своей карьеры. Рошелль Эйтс появилась в таких легендарных уже сериалах, как "Секс в большом городе" и "Отчаянные домохозяйки".
Но популярной актрису сделала роль Эйприл Мелоу в сериале "Любовницы". Эйприл была уверенна в том, что ее муж умер при загадочных обстоятельствах, но все оказалось совсем наоборот. Каково это - узнать, что родной муж "воскрес" и живет уже с новой семьей, испытала на себе героиня Рошель. Свою же личную жизнь актриса держит под семью замками.
Джесс Макаллан (1982)
Эта белокурая, раскрепощенная и, кажется неуязвимая бестия, Джослин Карвер сделала сериал динамичным, необычным и немного демократичным. Ведь в ее жизни нет никаких правил. Только свобода действий и полный экспромт.
Американка Джесс Макаллан начинала с модельного бизнеса, ведь ее внешние данные этому способствовали. Но амбициозная девушка постоянно хотела чего-то большего и поэтому окончила актерскую студию Мэгги Фланеган и мало-помалу начала свою актерскую карьеру. А замужем Джесс за знаменитым канадским актером Джейсоном Грэйем-Стэнфордом.
Дженнифер Эспозито (1973)
Американская актриса с итальянскими корнями Дженнифер Эспозито присоединилась к актерскому составу сериала в третьем сезоне, в котором сыграла талантливого дизайнера и ревнивую жену Калисту Рейнс.
В реальной жизни Дженнифер счастлива в браке со вторым мужем - моделью по имени Луи Даулер. Актриса занимается йогой и танцами. В прошлом она была профессиональной танцовщицей.
Табретт Бетелл (1981)
Австралийская актриса сыграла Кейт - сестру мужа Саванны Дэвис. Ну а если ее лицо кажется вам знакомым, значит вы видели Табретт в фантастическом сиквеле в роли Морд-Сит Кары в телесериале "Легенда об Искателе".
Появляется она во втором сезоне как гость, но уже в четвертом сезоне актриса закреплена в постоянный состав.
Кейт Бихан (1974)
Еще одна австралийская актриса Кейт Бихан сыграла как раз любовницу совсем не умершего, как оказалось, мужа главной героини по имени Эйприл.
Снимается австралийка с начала 90-х годов, но огромной популярности так и не приобрела. Правда, однажды Кейт даже засветилась в таком легендарном фильме как "Матрица".
Катрин Ким (1984)
Родилась актриса в Нью-Йорке, но ее внешность говорит нам о том, что красивая брюнетка имеет азиатские корни. Сыграла Катрин Ким проблемную пациентку нашего обаятельного психотерапевта Карен Ким. Да, Ким - очень популярная фамилия.
Эту однозначно талантливую актрису мы видели еще в одном популярном женском сериале под названием "Сплетница".
Соня Беннет (1980)
Роль в сериале "Любовницы" этой белокурой канадки очень неординарна и особенна. Ведь Соня Беннет сыграла любовницу Карен Ким и была одним из звеньев любовной цепи. Актриса сыграла на отлично и умерла вовремя, дав мужу и любовнице зеленый свет.
Соня давно обосновалась на телеэкранах и сыграла множество ролей, например, "Дневник карьеристки" и "Эхо Донована", а замужем красотка Соня за не менее популярным актером Стивеном Лабо.
Корина Мессиа (2003)
Молодая актриса сыграла дочь Эйприл - упрямую и своенравную Люсси Мэллоу. И это отнюдь не первая и не последняя роль начинающей актрисы. Мало кто знает, что Корина - одна из сестер близняшек. Она любит баскетбол и животных, которых защищает и оберегает.
Увидеть это милое личико можно еще в таких сериалах как "CSI: Место преступления Нью-Йорк" и "Тайны и ложь".
Шаннин Соссамон (1978)
Раскрепощенная и дерзкая девушка Алекс в исполнении гениальной актрисы Шаннин Соссамон внесла в сериал "Любовницы" свой след и вклад.
Шанин не новичок в кино и ее можно увидеть в таких фильмах как "История рыцаря", "Отпуск по обмену" и "Сонная Лощина". Актриса воспитывает двоих сыновей, любит активный отдых и увлекается музыкой, и даже играет на ударных инструментах.
Пенелопа Энн Миллер (1964)
Американская актриса сыграла в сериале персонаж по имени Элизабет Грей.
В реальности Пенелопа - дочь режиссера Марка Миллера и не стать актрисой просто не могла. Да и таланта ей не занимать. А сыграла американка в таких фильмах как "Чаплин", "Отчаянные домохозяйки" и "Охота на ведьм" и во многих других. Пенелопа успела побывать замужем дважды и родить двух дочерей.