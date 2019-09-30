"Любовницы": самые очаровательные актрисы американского сериала (Фото)

1 Алиссa Миланo (1972) И пеpвая о ком мне xочется написать это, конечно же, наша любимая ведьма Фиби из сериала "Зачарованные" прекрасная Алиса Милано. Миловидная американская актриса и певица, известная пyблике по роли Фиби в мистическом сериале "Зачарованные", Алисса Милано сыграла в сериале "Любовницы" уверенного в себе у и очень успешного адвоката. Но если на работе у Саванны Дэвис все отлично, то личная жизнь начинает рушиться, ведь у ее мужа, когда-то успешного ресторатора и повара, дела идут на спад, и он срывает свою злость на жене.

2 Ким Юн-Джин (1973) Изюминкой сериала стала южнокорейская актриса Ким Юн-Джин, сыгравшая талантливого психотерапевта Карен Ким, одинокую женщину, успевшую побыть любовницей у замужней пары, и родить ребенка от своего женатого любовника. Звучит как полный бред, но так решили сценаристы! Ну и фантазия у них… Яркая, интересная, изысканная экранная жизнь и такая неожиданная, нелепая смерть Карен привела в шок всех поклонников ее персонажа. Родилась будущая звезда в Сеуле, а вот проживает с детства в Нью-Йорке, где бродвейские мюзиклы побудили ее пойти в актрисы. Замужем Ким за своим агентом Чон Хек Паком и очень счастлива в браке.

3 Рошелль Эйтс (1976) Мало кто знает, что эта чернокожая красотка прокладывала свой путь с незначительных эпизодов и вначале своей карьеры. Рошелль Эйтс появилась в таких легендарных уже сериалах, как "Секс в большом городе" и "Отчаянные домохозяйки". Но популярной актрису сделала роль Эйприл Мелоу в сериале "Любовницы". Эйприл была уверенна в том, что ее муж умер при загадочных обстоятельствах, но все оказалось совсем наоборот. Каково это - узнать, что родной муж "воскрес" и живет уже с новой семьей, испытала на себе героиня Рошель. Свою же личную жизнь актриса держит под семью замками.

4 Джесс Макаллан (1982) Эта белокурая, раскрепощенная и, кажется неуязвимая бестия, Джослин Карвер сделала сериал динамичным, необычным и немного демократичным. Ведь в ее жизни нет никаких правил. Только свобода действий и полный экспромт. Американка Джесс Макаллан начинала с модельного бизнеса, ведь ее внешние данные этому способствовали. Но амбициозная девушка постоянно хотела чего-то большего и поэтому окончила актерскую студию Мэгги Фланеган и мало-помалу начала свою актерскую карьеру. А замужем Джесс за знаменитым канадским актером Джейсоном Грэйем-Стэнфордом.

5 Дженнифер Эспозито (1973) Американская актриса с итальянскими корнями Дженнифер Эспозито присоединилась к актерскому составу сериала в третьем сезоне, в котором сыграла талантливого дизайнера и ревнивую жену Калисту Рейнс. В реальной жизни Дженнифер счастлива в браке со вторым мужем - моделью по имени Луи Даулер. Актриса занимается йогой и танцами. В прошлом она была профессиональной танцовщицей.

6 Табретт Бетелл (1981) Австралийская актриса сыграла Кейт - сестру мужа Саванны Дэвис. Ну а если ее лицо кажется вам знакомым, значит вы видели Табретт в фантастическом сиквеле в роли Морд-Сит Кары в телесериале "Легенда об Искателе". Появляется она во втором сезоне как гость, но уже в четвертом сезоне актриса закреплена в постоянный состав.

7 Кейт Бихан (1974) Еще одна австралийская актриса Кейт Бихан сыграла как раз любовницу совсем не умершего, как оказалось, мужа главной героини по имени Эйприл. Снимается австралийка с начала 90-х годов, но огромной популярности так и не приобрела. Правда, однажды Кейт даже засветилась в таком легендарном фильме как "Матрица".

8 Катрин Ким (1984) Родилась актриса в Нью-Йорке, но ее внешность говорит нам о том, что красивая брюнетка имеет азиатские корни. Сыграла Катрин Ким проблемную пациентку нашего обаятельного психотерапевта Карен Ким. Да, Ким - очень популярная фамилия. Эту однозначно талантливую актрису мы видели еще в одном популярном женском сериале под названием "Сплетница".

9 Соня Беннет (1980) Роль в сериале "Любовницы" этой белокурой канадки очень неординарна и особенна. Ведь Соня Беннет сыграла любовницу Карен Ким и была одним из звеньев любовной цепи. Актриса сыграла на отлично и умерла вовремя, дав мужу и любовнице зеленый свет. Соня давно обосновалась на телеэкранах и сыграла множество ролей, например, "Дневник карьеристки" и "Эхо Донована", а замужем красотка Соня за не менее популярным актером Стивеном Лабо.

10 Корина Мессиа (2003) Молодая актриса сыграла дочь Эйприл - упрямую и своенравную Люсси Мэллоу. И это отнюдь не первая и не последняя роль начинающей актрисы. Мало кто знает, что Корина - одна из сестер близняшек. Она любит баскетбол и животных, которых защищает и оберегает. Увидеть это милое личико можно еще в таких сериалах как "CSI: Место преступления Нью-Йорк" и "Тайны и ложь".

11 Шаннин Соссамон (1978) Раскрепощенная и дерзкая девушка Алекс в исполнении гениальной актрисы Шаннин Соссамон внесла в сериал "Любовницы" свой след и вклад. Шанин не новичок в кино и ее можно увидеть в таких фильмах как "История рыцаря", "Отпуск по обмену" и "Сонная Лощина". Актриса воспитывает двоих сыновей, любит активный отдых и увлекается музыкой, и даже играет на ударных инструментах.